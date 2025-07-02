Негода накриє кілька областей України: де, коли і як довго будуть грози та сильні вітри
- У кількох областях України прогнозують негоду. Посилиться вітер. Також пройдуть грози.
- Рятувальники закликають бути обережними й дотримуватися правил безпеки.
Жителів кількох областей України попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Так, негода буде на Полтавщині, Запоріжжі та Харківщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС і регіональні центри з гідрометеорології.
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Негода в Україні
Полтавський обласний центр з гідрометеорології повідомив, що до кінця дня 2 липня на Полтавщині пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності (жовтий).
На Харківщині до кінця доби також пориви 15 – 20 метрів на секунду. Окрім того, очікується гроза.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними,
– наголосили в регіональному центрі з гідрометеорології.
Уночі 3 липня на Запоріжжі очікуються грози. Оголошено I рівень небезпечності (жовтий).
Рятувальники закликають громадян дотримуватися основних правил безпеки під час грози. Зокрема:
- уникайте відкритої місцевості й не перебувайте біля високих дерев, металевих конструкцій і рекламних щитів,
- не користуйтеся мобільними телефонами на вулиці під час грози,
- за можливості залишайтеся у приміщенні,
- зачиняйте вікна й не торкайтеся до електроприладів чи металевих предметів під час грози,
- водіям варто знизити швидкість руху й не паркувати авто під деревами.
Важливо! У випадку надзвичайної ситуації телефонуйте 101. У ДСНС закликають бути обережними та дбати про свою безпеку.