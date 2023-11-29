Зеленський на Одещині провів нараду щодо наслідків негоди на Півдні

Під час робочої поїздки на Одещину Президент України Володимир Зеленський у середу, 29 листопада, провів нараду щодо ліквідації наслідків негоди. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Київську, Полтавську та Черкаську області.

Український лідер зазначив, що до ліквідації наслідків негоди долучилися рятувальники, комунальники, поліціянти та нацгвардійці. Допомогу надали водіям та пасажирам автомобілів, які застрягли на дорогах.

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Деталі щодо наради

В Офісі Президента повідомили деталі наради, в якій взяли участь керівники регіонів та представники міської влади Одеси. Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що найбільше знеструмлених населених пунктів залишається в Одеській та Миколаївській областях.

Президент доручив оперативно прискорити роботи з відновлення електропостачання. Глава держави наголосив на необхідності якнайшвидшого збільшення кількості аварійних бригад і техніки, зокрема, за необхідності, із використанням потенціалу тих регіонів, які не постраждали від негоди.

Володимир Зеленський також зазначив, що необхідно збільшити кількість "Пунктів незламності", щоб якнайбільше людей могли отримати необхідну допомогу.

Ситуація на Півдні

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів, що в області працюють "Пункти незламності", тривають роботи з відновлення подачі електроенергії в населених пунктах. За його словами, у регіоні не виникало проблем із водо- та газопостачанням. У перший день негоди була затримка в роботі залізничного транспорту на три години. Загалом наслідки поганих погодних умов усуваються, відновлюється робота мереж.

Олег Кіпер розповів про пошкодження котельні в Одесі у мікрорайоні, де проживає близько 120 тисяч людей. Там упала труба, нині тривають ремонтні роботи. ОВА допоможе місту відремонтувати трубу коштом області. За його словами, пошкодження зможуть усунути орієнтовно до 15 грудня.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що в регіоні через негоду було знеструмлено 295 населених пунктів, у 263 із них уже відновлено енергопостачання. До інших розчищено проїзд, почалися ремонтні роботи. Загалом було евакуйовано 453 громадян, жертв немає.

Ситуація на Київщині

Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко доповів, що в області було забезпечено життєдіяльність громадян, усі дороги розчистили. У пікові години було відключено від електропостачання 48 тисяч абонентів. Через 11 годин вони всі були знову підключені.

Крім того, відомо про 127 ДТП, у яких загинули чотири людини.

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