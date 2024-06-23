Потужна негода пройшлася Україною: знеструмлені понад 500 населених пунктів

Україну знову накрила потужна негода. Станом на ранок знеструмлені понад півтисячі населених пунктів.

Через негоду сталися численні відключення. Які наслідки грози, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Відключення почнуться раніше: яка ситуація в енергосистемі України 23 червня

Знеструмлення через негоду

У Міненерго повідомили, що на ранок через грозу залишаються знеструмленими понад 500 населених пунктів. У суботу сталися численні відключення у мережах операторів систем розподілу.

На Львівщині вимикалися повітряні лінії та підстанції обленерго. Споживачів уже заживили.

Також вранці 23 червня грозовий фронт проходив через Чернівецьку область. Внаслідок цього вимикалась повітряна лінія та підстанції обленерго. Знеструмлювалися побутові споживачі. Наразі всіх заживлено.

Окрім того, через грозу сьогодні вранці у західному регіоні вимкнулась високовольтна повітряна лінія оператора системи передачі. Її включили в роботу.

Це відключення призвело до перевантаження внутрішніх перетинів електромережі України,

– наголосили в міністерстві.

Додали, аби не допустити системної аварії, застосовувалося короткочасне екстрене відключення споживачів.

Дивіться також У Міненерго прокоментували прогнози щодо відключення світла взимку

В яких областях відключення через негоду

Загалом через негоду знеструмлені понад 125 тисяч абонентів у семи областях, зазначили в Міненерго. Зокрема:

у Волинській на ранок залишається знеструмленим 4151 абонент;

у Закарпатській залишаються знеструмленими 41,2 тисячі абонентів у 124 населених пунктах;

у Львівській через негоду знеструмлювалися 437 населених пунктів. На ранок залишаються без напруги 39,4 тисячі абонентів у 278 населених пунктах;

в Івано-Франківській залишаються знеструмленими 9649 абонентів у 47 населених пунктах;

у Рівненській знеструмлювалися 72 населені пункти. На ранок усіх споживачів заживлено;

у Тернопільській на ранок знеструмлено 6 тисяч точок обліку у 29 населених пунктах;

у Хмельницькій знеструмлено 29 населених пунктів, загалом – 12,6 тисячі абонентів;

у Чернівецькій без світла 7,1 тисячі точок обліку у 20 населених пунктах.