Скільки областей знеструмлено, людей постраждало: у ДСНС розповіли про ситуацію після негоди

Внаслідок негоди постраждало чимало областей нашої держави. У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про ситуацію після буревію станом на ранок 29 жовтня.

Власне, сильний вітер та шквальні дощі охопили північні, центральні, східні та західні області України з ночі 27 жовтня. Речниця ДСНС Світлана Водолага в ефірі національного телемарафону повідомила про наслідки негоди, – інформує 24 Канал.

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За словами Водолаги, станом на вечір 28 жовтня було знеструмлено частково 16 областей – на ранок ситуація трохи поліпшилась. Себто залишаються знеструмленими 12 областей.

Це 1 282 населених пункти. Найбільш критична ситуація в Київській області, де знеструмлено 496 населених пунктів.

Речниця підтвердила інформацію про 4 загиблих та констатувала, що постраждало 15 осіб.

Щодо постраждалих – їх 15. Найбільше саме в Києві – 10 людей. У Харківській області 2 людини. По одній людині в Дніпропетровській, Полтавській та Чернігівській областях.

Зверніть увагу! Дві людські жертви внаслідок негоди – у Києві, і по одному загиблому – на Київщині на Дніпропетровщині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба.

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