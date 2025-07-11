На Львівщині знову можуть бути підтоплення: синоптики попередили про нову загрозу

Синоптики попереджають, що з 11 до 13 липня на Заході України знову можуть бути підтоплення. Через тривалі дощі дякі річки можуть вийти з берегів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр. Через небезпечні гідрологічні явища в кількох областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.

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Чи буде продовжуватися негода на Заході?

Унаслідок того, що на західній частині України кілька днів ллють сильні, мiсцями надзвичайно тривалі дощi, у Львівській та Волинській областях може спостерігатися підвищення рівня води в річках. це своєю чергою призводить до повеней та підтоплень у населених пунктах.

Так у суббасейні Захiдного Бугу та у верхів’ї рiчки Стир, що є притокою Прип’яті у Львiвській області вода може піднятися на 0,3-1,3 метра. Водночас на ділянці річки Рата, що протікає в селах Волиця і Межирiччя та на річці Захiдний Буг в селі Литовеж вода може піднятися на 1 – 2 метри над поточними рівнями.

Мiсцями можливий початковий вихiд води на заплаву, часткове затоплення окремих господарських об'єктiв та сільськогосподарських угiдь,

– попереджають синоптики.



На Заході України повідомили про можливі затоплення / Мапа Укргідрометцентру

Нагадаємо, 10 липня внаслідок потужної зливи, що пройшла у Львові та прилеглих районах, сталося підтоплення на вулицях. На окремих ділянках рух транспорту був суттєво ускладнений або повністю заблокований. У деяких районах вода настільки вийшла з річок, що вулиці були затоплені майже на 3 метри. Загалом у Львові та області за 12 годин випала надзвичайна кількість опадів, що становить 115% від місячної норми.