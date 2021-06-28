Грози та зливи залишили сотні людей у 6 областях без світла
Джерело:ДСНС
Потужна негода, яка вирувала протягом 27 червня майже на всій території України, наробила лиха. Люди у понад 100 населених пунктах залишилися без електроенергії.
Найбільше від негоди постраждала Сумщина. Там без електроенергії залишилися 37 населених пунктів.
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Крім того, негода наробила лиха у:
- 33 населених пунктах на Дніпропетровщині;
- 13 – на Донеччині;
- 12 – на Запоріжжі;
- 7 – на Київщині;
- 7 – на Чернігівщині.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Вони вже почали ліквідовувати наслідки негоди.Зверніть увагу! На Черкащині блискавка вдарила у дерево, під яким перебувало 3 людей, 2 з них загинули. Моторошний інцидент стався у селі Софіївка.
Грози полонили Україну
В Україні протягом 26 та 27 червня вирувала негода. Потужні зливи та грози були майже у всіх областях України. Чи не найбільше постраждали:
- Львів – дощі перетворили вулиці міста на річки, багато дерев вирвав сильний вітер. Головні артерії міста одразу ж стали у заторах.
- на Івано-Франківщині злива з градом розмила дорогу та зруйнувала кілька мостів через річку Чорний Черемош.
- Одеса – дощ з градом супроводжувався блискавками. Внаслідок зливи серйозно затопила елітний прибережний район Аркадія.
Якою буде погода в Україні на День Конституції
28 червня рятувальники оголосили в Україні штормове попередження. Східні та північні області України накриють сильні зливи та грози. В окремих районах прогнозують град і шквали вітру до 15 – 20 метрів за секунду.