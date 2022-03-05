"Негр-нацист": Беленюк розповів про расистські повідомлення з боку Росії

Український депутат та спортсмен Жан Беленюк розповів, що йому часто приходять расистські повідомлення від росіян. Однак він не виставляв їх на публіку, адже вони не варті навіть найменшої уваги.

Про це він розповів в ефірі 24 каналу. "Мені в коментарях пишуть щось типу "негр-нацист". Вони б у поняттях спершу розібрались, а потім вішали б якісь ярлики на ту чи іншу людину", – сказав Беленюк.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Російська пропаганда часто навпаки називає Україну "фашистською, расистською державою". На що він відповів: "Я як представник українського парламенту напевно є найяскравішим прикладом того, що в нашій країні абсолютно толерантно ставляться до всіх людей".

Я темношкірий хлопець, олімпійський чемпіон, виріс в Україні, мені дали всі необхідні можливості для того, щоб реалізуватись тут. Крім того, я представник парламенту, мені ніхто не заважає на держрівні щось реалізовувати,

– пояснив депутат.

"Авжеж, як і в кожній країні, є маргінали, які можуть щось сказати чи обізвати. Але це не означає, що це політика всієї держави", – сказав Беленюк.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!