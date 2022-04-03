Нехай бояться і думають, – Веніславський про вибухи у Бєлгороді

3 квітня 2022 , 11:26
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У російському Бєлгороді стався вибух на нафтобазі. Росія, звісно ж, звинувачує у всьому Україну. Однак докази кажуть про інше.

Можливо, самі окупанти думали, що б'ють по Україні, припустив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова Ракета, що прилетіла в Бєлгород, – випущена з території Росії, – CIT

На запитання журналіста, хто завдав авіаударів по Бєлгороду, він відповів, що не знає, хто це зробив. 

Головне, що це було зроблено. Нехай бояться і нехай думають,
– сказав Веніславський.

Він припустив, що росіяни могли переплутати координати і заблукати. Можливо, вони вважали, що бомблять Україну. 

Хто завдав авіаударів по Бєлгороду

  • У РНБО, коментуючи вибухи в Бєлгороді, запевнили, що Україна там – ні до чого.
  • Згодом військовий експерт пояснив, чому це не могли бути ЗСУ.
  • Крім цього, дослідники Conflict Intelligence Team заявили, що ракета, яку нібито запустили з території України і яка впала під Бєлгородом, насправді випустили з північного сходу, з Росії.

 

Автор: Аліна Оліховська