Некоролівські звички Меган Маркл: що забороняється робити герцогині

Коли американська актриса Меган Маркл вийшла заміж за принца Гаррі і отримала королівський титул герцогині Сассекської, громадськість стала ретельно пильнувати за життям жінки: одяг, їжа, прикраси, виходи та інше. Проте одразу було зрозуміло, що Меган – нетиповий представник королівської сім'ї.

Раніше повідомлялось, що Меган Маркл пройде піврічний навчальний курс, щоб повністю відповідати новому статусу в королівській родині. Крім того, жінці потрібно дотримуватися дрес-коду. До прикладу, однієї із заборон – взуття з відкритим носком.

Читайте також: Сексизм у королівській сім'ї: доньки принца Гаррі і Меган Маркл залишаться без титулу

Цікаво, що перед весільною церемонією Меган Маркл і принца Гаррі всім запрошеним жінкам були надані рекомендації, згідно з якими їх просили не вдягати сукні вище колін, оголяти плечі і обирати взуття з закритим носком.

Проте деякі з гостей проігнорували ці поради. А саме, подруги нареченої Пріянка Чопра і Тройен Беллісаріо А також і колишня дівчина принца Гаррі – Челсі Деві.



Гості, які проігнорували поради королівського двору

Також, згідно із дрес-кодом, на офіційні денні і вечірні події обов'язково потрібно носити колготки тілесного кольору.



Меган Маркл розкритикували за тілесні колготки

До слова, обручка Меган вдвічі менше, ніж у Кейт Міддлтон: 6,5 карат проти 12. Герцогиня Катрін отримала обручку принцеси Діани, а Меган – кільце, замовлене нареченим спеціально для неї.



Обручка Меган Маркл менша, ніж у Кейт Міддлтон

Як раніше, принц Гаррі розповів ЗМІ, що золото – улюблений метал Меган Маркл, саме тому він обрав цей метал базою для обручки. Зазначається, що вона носить багато золотих прикрас і позолочених аксесуарів.



Меган Маркл надає перевагу золотим прикрасам

Меган Маркл також може носити тоненькі колечка майже на всіх пальцях. А під час візиту до Шотландії на її пальцях розглянули екземпляри за 44 і за 60 доларів.

Головна умова – нейтральний обов'язковий манікюр, який наказано носити членам аристократичних родин.



Меган Маркл часом обирає прикраси з демократичними цінами

Зазначимо, що у королівській родині існує багаторічний звичай: наречені надягають кільця з дуже рідкісного уельського золота. Засновницею тренда була королева-мати, Єлизавета Боуз-Лайон, в 1923 році. З тих пір такими кільцями обзавелися її дочка королева Єлизавета, принцеси Анна і Маргарет, принцеса Діана, а також герцогиня Кембриджська Кейт. Тепер така сімейна реліквія є і у герцогині Сассекської.



Наречені з королівських родин надягають кільця з уельського золота

Нагадаємо, Меган Маркл по праву може називатись герцогинею, адже 19 травня вона з принцом Гаррі одружилися в церкві Святого Георгія. Не менш хвилюючим було присвоєння Меган Маркл королівського титулу та створення для неї особливого родинного герба, який мають всі члени королівської сім'ї.