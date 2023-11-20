Фінляндія може закрити сухопутний кордон з Росією: у Путіна бідкаються на "русофобію"

Фінляндія через наплив нелегалів може повністю закрити сухопутний кордон з Росією. У Кремлі вважають, що дії Фінляндії – це нібито "русофобія".

Фінляндія у ніч на середу може закрити решту пунктів пропуску, які досі працюють на кордоні з Росією, через використання росіянами нелегальних мігрантів як зброї.

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У Фінляндії заявили, що Росія транспортує нелегалів до кордону

За даними джерел, уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо може ухвалити рішення 20 листопада про те, що всі пункти пропуску на сухопутному кордоні з Росією будуть закриті у ніч на середу.

Раніше Фінляндія закрила прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нійрала через сплеск нелегальної міграції.

За наявними розвідданими, керівництво Фінляндії дало оцінку, що російська влада причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков, коментуючи ймовірне рішення Фінляндії, раптом почав бідкатися на "русофобію".

Нічого, окрім глибокого жалю це не викликає, тому що з Фінляндією у нас давні, дуже добрі стосунки були, прагматичні, засновані на взаємній повазі. І, звичайно ж, ми шкодуємо, що на зміну цим відносинам прийшла така виключно русофобська позиція, якою стали дотримуватись керівників цієї країни,

– заявив Пєсков.

Також він відкинув звинувачення, що російські прикордонники навмисне доставляють мігрантів на фінський кордон, аби спровокувати кризу.

Водночас фінські прикордонники зазначають, що деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" росіянами проти їхньої волі.

Також люди, які перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота.

Що відбувається на кордоні Фінляндії та Росії