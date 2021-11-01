Нелегально перевозив іракців в Porsche: у Польщі суд арештував 24-річного українця

У п'ятницю, 29 жовтня, на трасі №66 у Більськ-Підляському неподалік від польсько-білоруського кордону затримали громадянина України. 24-річний чоловік на Porsche Cayenne нелегально перевозив іракців

Українець не мав водійських прав. Йому також інкримінують сприяння в організації незаконного перетину кордону 11 громадянами Іраку.

До теми Мігранти у Білорусі штурмують польський кордон: руйнують паркан з колючого дроту

У Польщі українець перевозив нелегалів

Поліцейські, які зупинили для перевірки автомобіль, передали нелегалів прикордонникам. Водія затримали та доставили у відділок, а автомобіль евакуювали.

За свідченнями громадянина України, він позичив Porsche у друга. Йому оголосили підозру також у несанкціонованому керуванні автомобілем і перевезенням пасажирів понад дозволену кількість.

1 листопада у Польщі відбувся суд. Українцеві винесли вирок – арешт на 2 місяці.

Нелегальні мігранти з Іраку: що відомо

Цей випадок допомоги українців у Польщі біженцям з Іранку – не перший. Зокрема в тому ж Більськ-Підляському 31 жовтня зупинили громадянина України, який перевозив 3 курдів-нелегалів.

не перший. Зокрема в тому ж Більськ-Підляському 31 жовтня зупинили громадянина України, який перевозив 3 курдів-нелегалів. Унаслідок аварії мікроавтобуса на чеських номерах у Великопольському воєводстві 19 жовтня виявили 15 нелегалів з Іраку та Туреччини, які прямували до Німеччини.

Інший українець 17 жовтня намагався перевезти у вантажівці майже 30 нелегальних іракських біженців.