"Нема чорта і збс": під МВС у Києві святкують відставку Авакова – фото, відео

У Києві 15 липня активісти зібралися під будівлею МВС, аби відсвяткувати відставку Арсена Авакова. Раніше у соціальних мережах зʼявився захід під назвою "Ізгоняємо Авакова", на нього закликали прийти всіх охочих.

Організаторами акції стали відомі українські активісти, зокрема Сергій Стерненко.

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Як повідомила кореспондентка 24 каналу, ще до початку акції під будівлю МВС прибули багато силовиків та правоохоронців. Вони відмовлялися пропускати автомобіль організаторів з музикою, а також ретельно перевіряли всіх активістів.

Обстановка під силовим відомством залишається спокійною. Люди, що прийшли на акцію, відпочивають та навіть грають у м'яч. Перед самою будівлею стояв паркан з поліцейських, які охороняли МВС.

Сьогодні ми радіємо, бо головний чорт країни залишив свою посаду. Це гарний привід зібратися тут, аби не мітингувати, а порадіти. Тепер у нас є шанс, що реформа поліції таки відбудеться,

– заявила організаторка акції Катерина Бутко.

Інший організатор та активіст Сергій Стерненко підкреслив, що, окрім відсторонення, Арсена Авакова також потрібно притягнути до кримінальної відповідальності, адже "його діяльність виходила за межі закону".

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Як почалася акція під МВС / Фото 24 каналу (Анна Брикова)

Відставка Авакова: головне

Верховна Рада 15 липня проголосувала за відставку Арсена Авакова з посади очільника Міністерства внутрішніх справ. Відповідне рішення підтримав 291 народний обранець.

Цікаво, що Аваков пробув на посаді очільника МВС понад 7 років. Заяву про відставку політик написав 13 липня.

Фракція партії "Слуга народу" зібрала необхідну кількість підписів за призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу