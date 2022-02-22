Немає причин для хаотичних дій, – Зеленський заспокоїв українців

Володимир Зеленський у ніч на 22 лютого терміново звернувся до українців. Президент наголосив, що від народу ніколи не приховуватимуть правду. Наразі причин для безсонної ночі – немає

Президент запевнив: якщо ризики зростуть, українців відразу про це повідомлять. Українська сторона добре розрізняє провокації та наступ військ агресора.

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Причин для безсонної ночі немає. Немає жодних причин для хаотичних дій. Зробимо все, щоб так і було надалі,

– наголосив Зеленський.

Україна залишається відданою мирному та дипломатичному шляху. Зеленський запевнив, що наша держава йтиме тільки ним. Українці – на своїй землі, вони нікого не бояться та нікому нічого не віддадуть.

"Зараз не лютий 2014-го року, а лютий 2022 року. Інша країна. Інша армія. Одна мета – це мир в Україні", – підсумував президент.

Події 21 лютого: головне

Зеленський терміново звернувся до українців після того, як Володимир Путін цинічно "визнав" бойовиків на Донбасі.

Рішення президента країни-окупантки засудили НАТО, ЄС та США.

Канада та Велика Британія вже підготували санкції проти людей, причетних до порушення територіальної цілісності України.

Звернення Зеленського до українців: дивіться відео

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!