Частина Одеси до вечора залишатиметься без світла: в яких районах немає електроенергії

В Україні продовжують боротися з наслідками атак по об'єктах енергетичної інфраструктури. Зранку 4 листопада стало відомо, що частина Одеси залишилася без світла. Розповідаємо, коли його увімкнуть.

Як зазначив речник ОВА Сергій Братчук, у місті продовжують проводити ремонтні роботи. Це й стало причиною відімкнення світла у частині Одеси.

Читайте також Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

Де в Одесі не буде світла

Братчук додав, що без електроенергії залишаються частина Київського та Малиновського районів. У ДТЕК зазначили, що відновлять живлення близько 18:00.

У Києві вимушено відімкнули світло

Мер Києва Віталій Кличко зранку повідомив про перевантаження центрального вузла енергосистеми нашої країни. Внаслідок цього у столиці довелося запроваджувати стабілізаційні відключення світла.

Тож 450 тисяч помешкань киян залишилися без світла. За словами очільника міської ради, мовиться про в півтора раза більше абонентів, якщо порівнювати з попередніми днями.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Підписуйтеся, щоб дізнаватися усе першими.

Де ще варто очікувати на відсутність світла

Нагадаємо, що з 00:00 по 23:59 діють погодинні відключення у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Полтавській областях.

Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Сумській, Харківській і Полтавській областях. Також з 07:00 по 22:00 погодинні відключення запроваджували у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Оскільки у Києві навантаження різко зросло, то частину міста знеструмили без урахування погодинних відключень. Самі ж вони передбачають поділ населених пунктів на групи, в яких почергово зникатиме світло.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

Чи може врятувати Європа Україну від блекауту

Слід розуміти, що росіяни продовжать атакувати об'єкти енергетичної інфраструктури. І якщо так далі піде, то ми просто не встигатимемо відновлювати те, що одним ударом знищують окупанти. Тож без допомоги Європи нам не обійтися. Так, Єврокомісарка з питань Енергетики Кадрі Сімсон зауважила, що Україна може розраховувати на постачання електроенергії з ЄС.

За її словами, перший крок до цього зробили ще у березні. Тоді за два тижні вдалося синхронізувати українську енергомережу з мережею континентальної Європи. Як зазначає Сімсон, у реальності цього задуму багато хто сумнівався. Ця система передбачає передачу електроенергії в обох напрямках. Тож це означає, що наша держава отримала можливість як експортувати, так і імпортувати електроенергію з ЄС.

Варте уваги – росіян наздогнала карма, Москву накрила темрява: дивіться відео