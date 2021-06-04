Нема випадкових людей, – у РНБО прокоментували появу ветеранів АТО у санкційному списку

Олексій Данілов заявив, що у санкційних списках РНБО не буває випадкових людей. За словами політика, ці списки заздалегідь перевіряють та верифікують на території різних країн.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов зауважив: у санкційні списки потрапляють виключно за скоєння різноманітних злочинів.

Зауважте Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція

Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки,

– запевнив Данілов.

За що добровольці потрапили у список

Данілов заявив, що один із ветеранів АТО є причетним до пограбування ювелірної крамниці у Києві. Під час інциденту вбили охоронця. Ще один чоловік наразі перебуває у СІЗО. Окрім того, 2 людей проходять по карних справах.

Поява ветеранів АТО у санкційному списку: головне