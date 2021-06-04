Нема випадкових людей, – у РНБО прокоментували появу ветеранів АТО у санкційному списку

4 червня 2021 , 13:48
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Джерело:

24 канал

Олексій Данілов заявив, що у санкційних списках РНБО не буває випадкових людей. За словами політика, ці списки заздалегідь перевіряють та верифікують на території різних країн.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов зауважив: у санкційні списки потрапляють виключно за скоєння різноманітних злочинів. 

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Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки,
– запевнив Данілов. 

За що добровольці потрапили у список

Данілов заявив, що один із ветеранів АТО є причетним до пограбування ювелірної крамниці у Києві. Під час інциденту вбили охоронця. Ще один чоловік наразі перебуває у СІЗО.  Окрім того, 2 людей проходять по карних справах.

Поява ветеранів АТО у санкційному списку: головне

  • Володимир Зеленський 21 травня увів в дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".
  • У санкційному списку опинилися 650 юридичних та фізичних осіб.
  • Згодом стало відомо, що у списку опинилися бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Згодом нардепка Олександра Устінова повідомила, що комітет з питань правоохоронної діяльності під час закритого засідання заслухає відповідну доповідь від МВС.
Автор: Мар'яна Бекало