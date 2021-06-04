Нема випадкових людей, – у РНБО прокоментували появу ветеранів АТО у санкційному списку

Олексій Данілов заявив, що у санкційних списках РНБО не буває випадкових людей. За словами політика, ці списки заздалегідь перевіряють та верифікують на території різних країн.
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Данілов зауважив: у санкційні списки потрапляють виключно за скоєння різноманітних злочинів.
Зауважте Брифінг Данілова за підсумками РНБО: онлайн-трансляція
Жодна випадкова людина не може потрапити у санкційні списки,
– запевнив Данілов.
За що добровольці потрапили у список
Данілов заявив, що один із ветеранів АТО є причетним до пограбування ювелірної крамниці у Києві. Під час інциденту вбили охоронця. Ще один чоловік наразі перебуває у СІЗО. Окрім того, 2 людей проходять по карних справах.
Поява ветеранів АТО у санкційному списку: головне
- Володимир Зеленський 21 травня увів в дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі".
- У санкційному списку опинилися 650 юридичних та фізичних осіб.
- Згодом стало відомо, що у списку опинилися бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Згодом нардепка Олександра Устінова повідомила, що комітет з питань правоохоронної діяльності під час закритого засідання заслухає відповідну доповідь від МВС.