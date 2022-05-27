Немає ознак, що Росія формує ударні групи, – Єнін про можливий наступ ворога на Київ

Наразі немає ознак того, Росія почала формувати ударні групи для наступу на Київ. Мовиться про територію білорусі, звідки через північний кордон відбувався другий наступ.

Детальніше описав ситуацію та можливі загрози 27 травня перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в національному телемарафоні.

Зауважте Білорусь на літо обмежує доступ до прикордонної смуги поблизу кордону з Україною: деталі

Ми завжди маємо готуватись до цього

За словами посадовця зараз триває війна не за захоплення територій. Мовляв, вона радше екзистенційна та росіяни не припинять прагнути до знищення нашої держави.

Якщо дивитись через призму таких підходів – це можливо (Наступ на Київ – 24 канал). Якщо ми аналізуємо військово-політичну ситуацію поблищу північних кордонів України, то жодних ознак формування ударних груп з боку Росії немає,

– сказав Єнін.

Мовиться як про дані нашої розвідки, так і про інформацію наявну в західних партнерів. Однак, заступник глави МВС зазначив, що втрачати пильність через це не можна. Адже завжди ж загроза різних провокацій з боку Росії.

Чому почалися такі розмови про Білорусь

26 травня самопроголошений президент цієї держави Лукашенко наказав створити "оперативний штаб" на кордоні з Україною. Експерти неодноразово говорили про те, що Путін підштовхує цього посіпаку до наступу на нашу державу.

27 травня в генштабі повідомили, що Білорусь на кордоні з Україною розгорнула маневрову групу радіоелектронної боротьби. Наразі вона базується в Гомельській області. Варто зауважити, що ця область Білорусі межує одразу з трьома українськими регіонами:

Житомирщиною,

Київщиною,

Чернігівщиною

Проте білоруські військові не надто хочуть воювати на боці Росії, оскільки їм це не надто потрібно. Про це свідчать дані нашої розвідки.

Експерти здебільшого переконані, що самопроголошений Лукашенко не буде атакувати Україну. Мовляв, це може стати "смертним вироком" не лише для його режиму, а для самого Лукашенка.

Також про цю ситуацію висловлювався радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він сказав, що Україна контролює ситуацію на кордоні з Білоруссю.

До теми – Веніславський висловився про загрозу з Білорусі: дивіться відео