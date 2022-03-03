Немає поліції, військових, цивільних – ми всі українці, єдина оборона, — "Маршал" Жуков

"Ми готові захищати всю нашу Україну". Про оборону Києва розповів голова патрульної поліції Євгеній Жуков, відомий за позивним "Маршал".

Він переконаний, що Україна переможе. Адже навколо цієї мети об'єдналися буквально всі українці.

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"Маршал" розповів про ситуацію в Києві

Глава патрульної поліції Євгеній "Маршал" Жуков звернувся до українців із подякою за спільну працю у протистоянні ворогу – Росії та її військам.

Наразі вже немає поліції, військових, цивільних – ми всі українці, ми всі — єдина оборона,

– заявив Жуков.

"Ворог зараз палає у Київській області на підступах до столиці. Він хоче вбити наше місто. Шукає дорогу. Але українці познімали всі знаки, за що їм велика подяка", – додав він.

"Київ вистоїть. Україна – переможе", – переконаний "Маршал". Адже "Збройні сили, тероборона, фермери, бухгалтери, поліцейські, айтішники, артисти – всі, всі, всі. Всі об'єдналися!"

– український військовик, десантник, полковник поліції, начальник патрульної поліції Національної поліції України.

Відео звернення Жукова:

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