Немає стосунку до ЗСУ, – Веніславський про падіння Ан-26 у Запорізькій області

Зранку, 22 квітня, у Запорізькій області впав літак Ан-26. Член Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що повітряне судно не має стосунку до ЗСУ.

Це він заявив під час телемарафону. Федір Веніславський підкреслив, що на Запоріжжі 22 квітня під час технічного вильоту впав саме цивільний літак.

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Веніславський звинуватив Росію у збитті літака

Це цивільний літак, який жодного стосунку до ЗСУ не має. Це черговий злочин Росії, яка збиває мирні літаки,

– підкреслив він.

Федір Веніславський додав, що авіакомпанія, якій належав літак Ан-26, не має стосунку до Збройних Сил України. А саме повітряне судно виконувало технічний політ.

Що відомо про падіння літака Ан-26

Зранку Запорізька ОВА повідомила, що у Вільнянському районі впав літак Ан-26. В адміністрації зазначили, що внаслідок цього є постраждалі.

Згодом стало відомо про одного загиблого та двох поранених. Скільки людей було на борту під час польоту – поки встановлюють.

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