Немає зброї, яку ви б зараз не використали проти вільних українців, – Зеленський до росіян

Президент Володимир Зеленський 3 березня у відеозверненні заявив, що росіяни прийшли руйнувати міста та знищувати українців людей. Він зазначив, що вони хочуть забрати все цінне для нас.

Президент звернувся до російських окупантів. Він сказав, що вони відрізають мирним мешканцям електрику, воду, опалення, залишають без їжі та ліків.

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"Ви розстрілюєте маршрути, за якими можна провести евакуацію. Немає такої зброї, яку ви б не використали проти нас. Проти вільних громадян України", – заявив Зеленський.

У нас є люди

Очільник держави наголосив, що ми пережили у своїй історії дві світові війни, три голодомори, Голокост, Бабин Яр, Великий терор, вибух Чорнобиля, окупацію Криму та війну з Росією за схід України. Він зазначив, що Україна немає таких потужностей як Росія.

У нас нема величезної території, немає ядерної зброї, ми не заповнюємо світовий ринок нафтою та газом, але у нас є наші люди. У нас є наша земля і саме за це ми боремося,

– сказав Зеленський.

Відеозвернення Зеленського: дивіться відео

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