"Немає жодних сигналів від Росії": Зеленський зробив заяву на саміті ЄС

Росія не хоче миру. Щоденні атаки на Україну вказують на бажання Кремля продовжувати війну.

Таку заяву зробив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівництвом ЄС.

Що сказав Зеленський?

Президент наголосив: дії Росії виказують її небажання закінчувати агресію.

Зараз немає жодних сигналів від Росії про те, що вона готова закінчувати цю свою війну. Її сигнали демонструють абсолютно інше й точно не наближають мир,

– зазначив політик.

Він згадав нічні удари окупантів по енергетиці, смертоносну атаку на Харків, влучання по ТРЦ у Рівному.

Глава держави підкреслив, від європейського лідерства залежить, чи матимуть українці достатній захист від російського терору.

За словами Зеленського, він обговорив з Антоніу Коштою та Урсулою фон дер Ляйн подальшу допомогу, передусім в енергетиці, ППО та фінансуванні.

"Також скоординували роботу на євроінтеграційному треку. Важливо, що цього тижня були відкриті нові переговорні кластери. Працюємо над тим, щоб до кінця цього року відкрити решту два", – додав президент.