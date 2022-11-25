Відновлення зв'язку в Україні: де найскладніша ситуація

Забезпечення стабільного зв'язку напряму залежить від електропостачання. Відповідно, через масовану атаку росіян 23 листопада на енергетичну інфраструктуру, в країні виникли серйозні проблеми зі зв'язком.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про те, в якому стані зараз мережа. Де найскладніша ситуація зі зв'язком, читайте далі.

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Зв'язок в Україні поступово відновлюється

Іван Федоров зазначив, що оператори та енергетики працюють над стабілізацією зв'язку та енергосистеми. Телекомунікаційні компанії також продовжують свою роботу, використовуючи генератори, які держава їм передала раніше.

За словами міністра, найкраща ситуація з функціонуванням станцій зараз у таких областях:

Вінницькій,

Закарпатській,

Львівській,

Рівненській,

Сумській,

Черкаській,

Чернівецькій.

Натомість станом на 16:00 24 листопада труднощі в роботі ще доводиться долати базовим станціям у таких регіонах:

Херсонщина,

Харківщина,

Кіровоградщина,

Полтавщина,

Миколаївщина.

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Як працюють українські телекомунікаційні компанії

Через відсутність енергопостачання в країні спостерігаються перебої у роботі мобільних мереж усіх операторів. Що кажуть у телекомунікаційних компаніях, повідомляє "РБК-Україна".

Kyivstar. Компанія намагається підтримувати зв'язок, наскільки це можливо. Для продовження роботи вона використовує мобільні та стаціонарні генератори.

LifeCell. У своєму коментарі оператор зазначив, що перебоїв в роботі цієї мережі теж оминути не вдалося. Проте працівники роблять усе можливе, щоб зв'язок функціонував без перебоїв.

Підтримуємо вузлові сайти на генераторах, довозимо паливо, робимо все, що можемо,

– розповів представник LifeCell.

Vodafone. Цей мобільний оператор працював практично весь час, хоча не без перебоїв.

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Росіяни прагнуть ізолювати українців й позбавити інформації

Окупанти намагаються залишити українців без зв'язку і можливості комунікації. Українська влада вже напрацьовує рішення, щоб не дати планам ворога здійснитися.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 24 листопада він провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де особливу увагу приділили питанню зв'язку.

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