10 підрозділів БпЛА в дії: у NEMESIS розкрили деталі операції "Покрова"

Операція "Покрова" відбулася торік на Покровському виступі. Вона допомогла помітно зменшити обстріли на деяких ділянках фронту.

Офіцер 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS Сергій "Скалун" в ефірі 24 Каналу розповів, що в операції брали участь десять підрозділів БпЛА. За його словами, для успішного проведення операції потрібно було узгодити дії між підрозділами, налаштувати спільний ритм роботи, розвідку, удари та систему взаємодії.

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Що необхідно для успіху в операції

Під час операції було знищено близько 50 ворожих артилерійських установок – зокрема РСЗВ і САУ.

Після операції інтенсивність вогню на деяких ділянках знизилась удвічі. Також ворог почав просуватися повільніше. Така скоординованість – дуже важлива. Це те, над чим ми працюємо і в чому бачимо майбутнє,

– сказав Сергій «Скалун».

Він пояснив, що NEMESIS діє як резерв Головнокомандувача. Це дає більше свободи у виборі напрямків, але водночас ускладнює інтеграцію в загальний план дій – у системи типу СУЛ чи ОТУ. Саме тому для них особливо важлива взаємодія з тими, хто безпосередньо на передовій.

Ми тісно співпрацюємо з усіма бригадами, у районах яких працюємо. А охоплюємо ми майже всю основну бойову смугу. Це – основа нашої ефективності. Перша складова – військова: ми погоджуємо райони роботи, прикриття для наших наземних сил,

– додав "Скалун".

Друга складова – довіра. Найточнішу інформацію можуть надати лише ті підрозділи, які тримають смугу. Саме завдяки такій взаємодії ми отримуємо більшість цілей для ураження.

Ця співпраця постійна – вона частина щоденної роботи. Координація з іншими підрозділами БпЛА, зокрема тими, хто також працює на передовій – важливий напрямок.

