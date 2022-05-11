Немов ґвалтівник привітав із днем зґвалтування: Подоляк засудив Кремль і посіпак на Донбасі

У Росії 11 травня привітали мешканців Донбасу з "днем республіки". На це вже гостро відреагував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

У своєму твітері він присвятив пост цинічному святкуванню "дня республіки". Михайло Подоляк підкреслив, що це нагадує вітання ґвалтівника з днем зґвалтування.

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Росія перетворила Донбас на Сомалі

Радник глави Офісу Президента підкреслив, що жодних "республік" немає. Натомість є справжнісінькі кримінальні анклави. Які, до слова, фінансуються Росією. Країною, яку невдовзі можуть визнати спонсоркою міжнародного тероризму.

Колись багатий район, що приймав ЄВРО-2012, перетворився на бандитське Сомалі. Україна поверне Донбасу право на щасливе життя,

– наголосив він.

Мешканців Донбасу привітали з "днем республіки": що відомо

У середу, 11 травня, президент Росії Володимир Путін привітав маріонеткового главу "ДНР" Дениса Пушиліна та мешканців псевдореспубліки з "восьмою річницею її створення". Текст відповідної телеграми опублікували на офіційному сайті Кремля.

Чому "день республіки" відзначають 11 травня? А все тому, що 8 років тому на окупованих територіях Донецької області провели "референдум". В його результаті – як і з півостровом Крим – більшість проголосували за буцімто незалежність від України.

Зауважимо, що Подоляк неодноразово різко відгукується на заяви Кремля та його посіпак. Так, висловлювання про "референдуми" або "народні республіки" радник глави Офісу Президента назвав нікчемними. Він наголосив на тому, що і Херсонська, і Запорізька, і Донецька, і Луганська області – це Україна. Подоляк додав, що будь-які спроби зробити ці області частиною Росії закінчаться одним – смертю російських загарбників.

Водночас речник Держдепартаменту США Нед Прайс зазначив, що Росія може анексувати Донецьку та Луганську області. Він додав, що у США відомий цей російський сценарій, який країна-агресорка використовує постійно.

Розвідувальні дані свідчать про те, що анексувати окуповані території на Сході окупанти планують у середині травня. Що ж стосується Херсонщини, то там теж прагнуть створити "народну республіку". Після цього проведуть референдум за класичною схемою.

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