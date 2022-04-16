На неможливість візиту Байдена до України могла вплинути його служба безпеки, – Арестович

Олексій Арестович розповів, що саме могло вплинути на те, що Джо Байден змінив рішення щодо ймовірного візиту в Україну. Причина може полягати у службі безпеки президента США.

Ймовірні причини відмови від візиту озвучив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це він заявив 15 квітня – у день, коли у Білому домі спростували заяву про візит президента США в Україну.

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Арестович припустив, яка причина відмови Байдена від візиту в Київ

Він (мовиться про Байдена – 24 канал) може фізично прилетіти. Безумовно, є якісь рухи в Білому домі. Ну може, наприклад, не Байден прилетіти, а Остін (мовиться про міністра оборони США Ллойда Остіна – 24 канал) або Блінкен (мовиться про держсекретаря США Ентоні Блінкена – 24 канал),

– розповів Арестович.

Політик пояснив, що це також буде вагомим. Щодо причин відмови їхати в Україну самого Байдена, то Олексій Орестович пояснив, що:

по-перше, це як мінімум небезпечно;

у Конституції США після вбивства Джона Кеннеді існує поправка: "Якщо президент не слухає рекомендацій своєї служби безпеки, то це основа для імпічменту";

тобто служба безпеки президента має владу над ним та може заборонити йому поїздку й він буде змушений прислухатись.

Олексій Арестович пригадав, що Кеннеді нехтував цим і йому це дорого коштувало.

"Тобто вони (мовиться про службу безпеки – 24 канал) не зовсім керують президентом та його бажаннями. Та послатися на ці рекомендації можуть ті, хто не хоче, щоб Байден їхав", – запевнив радник глави ОП.

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