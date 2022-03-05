Неможливо перемогти людей, які без зброї зупиняють військову техніку, – Зеленський про українців

Президент Володимир Зеленський відзначив мужність українців, які протистоять окупантам, виходячи на мітинги проти них без зброї в руках.

Російським військовим вдалося тимчасово захопити деякі українські міста, як-от Бердянськ, Куп'янськ чи Енергодар. Але навіть в умовах окупації наші громадяни чинять супротив.

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Вони безстрашно виходять на площі своїх міст та сіл, зупиняючи ворожі колони та пояснюючи загарбникам, куди ж їм слід іти.

Зокрема, 5 березня на мітинг проти окупантів вийшли тисячі херсонців: люди з українськими прапорами вигукують, що Херсон – це Україна, а також проганяють рашистів додому. Ті ж цинічно стріляють в повітря, щоб розігнати мирний мітинг. Але і це не лякає беззбройних людей, які захищають свою землю.

Я захоплююся кожним українцем, кожною українкою, які протестують. Які беруть національний прапор і показують російським військовим, що вони програють. Програють обов'язково. Бо неможливо виграти в людей, які без зброї в руках зупиняють військову техніку. Які відмовляються брати що завгодно із рук окупантів. Яким складно. Яким небезпечно. Але вони не втрачають гідність. І ніколи не втратять, – наголосив Зеленський.

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