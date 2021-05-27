"Ненависть застилає очі", – у Кремлі прокоментували слова Дуди про Росію

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія – не нормальна країна, а держава-агресор. У Кремлі натомість вважають, що Москва дуже дружня і хоче підтримувати хороші відносини з усіма, зокрема й Варшавою.

У Кремлі переконані, що риторика президента Польщі Анджея Дуди, який назвав Росію "ненормальною країною", є неприйнятною.

Заява Дуди Росія – не нормальна країна, а держава-агресор, – Дуда

Реакція Москви на заяву Дуди

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що насправді Москва "шукає дружніх відносин з усіма сусідами, зокрема й Варшавою".

Росія – це дружня країна, сильна, впевнена в собі та абсолютно самостійна. І володіючи цим, Росія шукає дружніх відносин, взаємовигідного співробітництва з усіма сусідами,

– сказав Пєсков.

Він також висловив жаль, що "ненависть до Росії застилає очі деяких польських політиків, зокрема президента, і не дає можливості їм проявляти політичну мудрість".

Заява Дуди, яка розлютила Кремль