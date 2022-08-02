Китай засудив візит Пелосі до Тайваню: вона зробила заяву у відповідь

МЗС Китаю засудило візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань. Однак американська політикиня відповіла на заяви Пекіна.

МЗС Китаю висловило своє обурення візиту Ненсі Пелосі та звинуватило США у спробі "підірвати" суверенітет країни. Пекін звинуватив Вашингтон у використанні тайванського питання у своїх інтересах.

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Що кажуть в Пекіні

МЗС Китаю пригрозило заходами у відповідь на візит Пелосі на Тайвань. Водночас наслідки Пекін перекладає на владу острова та США.

Китай однозначно вживе всіх необхідних заходів для рішучого захисту свого суверенітету і територіальної цілісності у відповідь на візит спікера США. Усі наслідки, що випливають з цього, повинні нести сторона США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню",

– заявили в Пекіні.

Також в МЗС заявили, що "тайванське питання" є внутрішнім для Китаю, тому США не повинні в нього втручатися.

Реакція Пелосі

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі після посади в аеропорту Тайбея заявила, що її візит не суперечить відносинам з Китаєм відповідно до Закону про відносини з Тайванем 1979 року. Тобто документу, ухваленого в рік встановлення дипломатичних відносин Вашингтона та Пекіна.

Також Пелосі наголосила, що її візит є доказом підтримки тайванської демократії. За словами спікерки Палати представників, США виступають проти односторонніх спроб Пекіна змінити "статус-кво" Тайваню.

Наші дискусії з керівництвом Тайваню будуть зосереджені на підтвердженні нашої підтримки нашого партнера та просуванні наших спільних інтересів, включаючи просування вільного та відкритого Індійсько-Тихоокеанського регіону. Солідарність Америки з 23 мільйонами жителів Тайваню є сьогодні як ніколи важливою, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією,

– заявила Пелосі.

Загострення між Китаєм та Тайванем: коротко

На тлі війни росії проти України у світі виникла ще одна загроза – вторгнення Китаю на Тайвань, який у Пекіні вважають своєю територією. Під час азійського турне спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі таки вирушила на Тайвань і 2 серпня приземлилася в Тайбеї.

Водночас Китай продовжує агресивну риторику та оголошує військові навчання: спершу в Тайванській затоці, а тепер довкола всього острова. Усе, що відомо про загострення в Південно-східній Азії, ми зібрали тут.

Важливо – актуальна інформація щодо візиту Пелосі на Тайвань: дивіться відео