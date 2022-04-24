Необхідно 3 "маріупольські кроки", – Подоляк запропонував Росії подумати про залишки репутації

24 квітня 2022 , 12:30
Читать новость на русском

Джерело:

твівтер Михайла Подоляка

Російські окупанти продовжують безупинно атакувати "Азовсталь" у Маріуполі, де досі перебувають безліч мирних жителів та відважні захисники міста. Утім, Росія ще має шанс одуматись.

Про це повідомив на своїй сторінці у твітер радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що "Азовсталь" загарбники продовжують засипати важкими авіабомбами та обстрілювати артилерією.

До теми Бог дивиться на місто Марії згори: "Азов" на Великдень оприлюднив свіжі фото знищеного Маріуполя

Що Росія повинна зробити

Крім того, російські військові інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Тобто ймовірно жодного наказу не штурмувати "Азовсталь" і не було.

Пропоную Росії подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього 3 "маріупольські кроки",
– заявив Подоляк.

За його словами, зараз Росія повинна:

  • оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем;
  • негайно дати гумкоридор для цивільних;
  • погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб Україна забрала/обміняла військових.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

  • Протягом минулої доби, 23 квітня, рашисти постійно гатили по Маріуполі. Зокрема їхньою ціллю був "Азовсталь", де досі перебувають цивільні та українські захисники.
  • Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти чинять жахливі звірства проти цивільних жителів Маріуполя. Крім того, рашисти продовжують діяльність так званих фільтраційних таборів, а фактично – концентраційних.
  • Вчора, 23 квітня, президент України повідомив, що поки можливості для військового розблокування Маріуполя немає. Він зазначив, що зараз наша держава не готова до цього.

Зверніть увагу – Калина розповів про ситуацію в Маріуполі на Великдень: дивіться відео

 

Автор: Олена Данилів