Необхідно 3 "маріупольські кроки", – Подоляк запропонував Росії подумати про залишки репутації

Російські окупанти продовжують безупинно атакувати "Азовсталь" у Маріуполі, де досі перебувають безліч мирних жителів та відважні захисники міста. Утім, Росія ще має шанс одуматись.

Про це повідомив на своїй сторінці у твітер радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що "Азовсталь" загарбники продовжують засипати важкими авіабомбами та обстрілювати артилерією.

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Що Росія повинна зробити

Крім того, російські військові інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Тобто ймовірно жодного наказу не штурмувати "Азовсталь" і не було.

Пропоную Росії подумати про залишки репутації. Для цього необхідні всього 3 "маріупольські кроки",

– заявив Подоляк.

За його словами, зараз Росія повинна:

оголосити реальне великоднє перемирʼя над Маріуполем;

негайно дати гумкоридор для цивільних;

погодитись на "спеціальний раунд переговорів", щоб Україна забрала/обміняла військових.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Протягом минулої доби, 23 квітня, рашисти постійно гатили по Маріуполі. Зокрема їхньою ціллю був "Азовсталь", де досі перебувають цивільні та українські захисники.

Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти чинять жахливі звірства проти цивільних жителів Маріуполя. Крім того, рашисти продовжують діяльність так званих фільтраційних таборів, а фактично – концентраційних.

Вчора, 23 квітня, президент України повідомив, що поки можливості для військового розблокування Маріуполя немає. Він зазначив, що зараз наша держава не готова до цього.

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