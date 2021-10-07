Необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2" не існує, – Макогон

Віцепрем'єр Росії заявив, що термінова сертифікація та запуск "Північного потоку-2, а також продаж додаткових обсягів газу на біржі в Санкт-Петербурзі дозволять знизити ціни на газ у Європейському Союзі. Втім такої потреби немає.

До того ж запуск торгів блакитним паливом у російському місті не є розв'язанням наявної проблеми. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон.

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Макогон: Немає необхідності запускати терміново "Північний потік-2"

Російський віцепрем'єр Олександр Новак напередодні заявив, що ситуацію з підвищенням цін на газ могли б "охолодити" 2 фактори:

якнайшвидше закінчити сертифікацію та отримання дозволу на прокачування газу по добудованому "Північному потоку-2";

поставити додаткові біржові об'єми газу на електронній торговій біржі в Санкт-Петербурзі.

Макогон зазначив, що Україна щоденно пропонує для транзиту газу додаткові потужності в обсязі 77 мільйонів на добу. До того ж за необхідності може сумарно транзитувати до 250 мільйонів на добу.

Тому необхідності для термінового запуску "Північного Потоку-2" не існує,

– наголосив він.

За його словами, запуск торгів у Петербурзі не розв'яже проблему, тому що експортувати газ з Росії газогонами має право тільки "Газпром". Відтак альтернативним рішенням було б надати право будь-якому російському видобувнику вільно експортувати газ у ЄС.

Очільника "Оператора ГТС України" вважає, що старт торгів на торговельній платформі "Газпрому" з точкою постачання на кордоні Україна – Росія дозволило б європейським трейдерам самостійно транспортувати додаткові обсяги газу через нашу країну.

Запуск "Північного потоку-2": останні новини

Російський "Газпром" з 4 жовтня почав заповнювати газом першу нитку "Північного потоку-2".

Відповідний дозвіл на запуск російського газопроводу дало Данське енергетичне агентство.

Водночас Ангела Меркель заявила, що дозволу на транспортування газу "Північним потоком-2" у Європу ще немає.

​Текст публікації Сергія Макогона

Віцепрем'єр РФ пан Новак заявив, що термінова сертифікація та запуск "Північного потоку-2", а також продаж додаткових обсягів газу на біржі у Санкт-Петербурзі дозволять знизити ціни на газ у ЄС.

"На мой взгляд, два фактора, которые могли бы текущую ситуацию несколько охладить: в первую очередь, это скорейшее завершение сертификации и получение разрешения на прокачку газа по достроенному "Северному потоку-2", что дало бы позитивный сигнал. И второе — если было бы возможно и целесообразно поставить дополнительные биржевые объемы газа на электронной торговой бирже в Санкт-Петербурге, хотя бы небольшие объемы, которые могли бы, действительно, сбить спекулятивный эффект. Но здесь нужно обязательно учитывать то, что у нас сегодня продолжается закачка газа в ПХГ. Это будет еще дней 10, недели две, потому что в первую очередь нам нужно обеспечивать прохождение осенне-зимнего периода в нашей стране".

Хотів би зазначити, що Україна щоденно пропонує для транзиту газу додаткові потужності в обсязі 77 мільйонів на добу, а при необхідності може сумарно транзитувати до 250 мільйонів на добу. Тому необхідності для термінового запуску "Північного потоку-2 не існує. Запуск торгів газом у Петербурзі не вирішить проблему, тому що експортувати газ з РФ газогонами має право тільки "Газпром".

Альтернативним рішенням було б надати право будь-якому російському видобувнику вільно експортувати газ у ЄС. Крім того, запуск торгів на торговельній платформі "Газпрому" з точкою постачання на кордоні Україна – РФ дозволила б європейським трейдерам самостійно транспортувати додаткові обсяги газу через Україну. Рішення існують, але повинно ще й бути бажання.