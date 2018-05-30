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Неочікувана правда: професор Снейп з "Гаррі Поттера " був розчарований своєю роллю

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Алан Рікман
Алан Рікман / Фото з відкритих джерел

Знаменитий кіноактор Алан Рікман, який зіграв роль Северуса Снейпа в популярному серіалі "Гаррі Поттер" насправді був розчарований своєю участь у фільмах про юного чарівника.

За інформацією видання Deadline, про це стало відомо із листів та особистих паперів актора, виставлених на аукціон. Як виявилось, актор від початку знімального процесу "поттеріани" не відчував себе комфортно та не відчував такої ж насолоди, як його глядачі та шанувальники.

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В одному з представлених листів продюсер Девід Хейман навіть дякує Алану Рікману за участь в фільмах та переконує його не засмучуватися з приводу ролі.

"Спасибі, що допоміг добитися успіху другої частини "Гаррі Поттера". Я знаю, іноді ти розчарований, але, будь ласка, пам'ятай, що ти невід'ємна частина цих фільмів. І ти чудово граєш", – йдеться в листі.

Інші докази розчарування Рікмана у ролі професора факультету Слизерину можна побачити в записах, створених під час роботи над "Гаррі Поттер і напівкровний Принц". У своїй замітці під назвою "В голові Снейпа", актор пише: "Схоже, Девід Йейтс (режисер 5-8 фільмів "Гаррі Поттер", – 24 канал) вирішив, що це не так вже й важливо в цілому, тобто для залучення підлітків".

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Нагадаємо, у 2017 році Джоан Роулінг вибачилася за загибель свого персонажа – викладача настійок Северуса Снейпа, а в 2016 – за те, що "вбила" професора Римуса Люпина.

Хто такий Алан Рікман? Знаменитий актор помер внаслідок раку на 70 році життя у 2016-му. Британець зіграв більше ніж у 70 кінострічках та отримав престижні нагороди "BAFTA" у 1992-му і "Золотий глобус" 1997 роках. Свою найбільшу славу отримав завдяки ролі Северуса Снейпа в екранізації циклу романів Джоан Роулінг "Гаррі Поттер".
З 1965 року Алан жив разом із супутницею Рімою Хортон, з якою лише у 2012 наважився одружитись. Дітей кіноактор не мав.

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно Гаррі Поттер
Джерело: 24 Канал
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