Під Авдіївкою ліквідували відомого російського неонациста, засудженого за подвійне вбивство

Під Авдіївкою внаслідок прильоту касетного боєприпасу загинув Максим Аристархов. У Росії його у 2022 році засудили за подвійне вбивство.

У той час він вже сидів у тюрмі за вбивство таксиста. Аристархов був соратником відомого російського неонациста Максима Марцинкевича, який був відомим під псевдо "Тесак".

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Саме він й розповів про подвійне вбивство, яке здійснив Аристархов у 2007 році. Тоді останній на ґрунті міжнаціональної ненависті вбив двох мігрантів. Його у 2022 році засудили до 16 років тюрми.

Що відомо про загибель неонациста

У боях біля міста Авдіївка Донецької області загинув Максим Аристархов – соратник одного з найвідоміших російських ультраправих активістів Максима Марцинкевича на прізвисько "Тесак",

– мовиться в повідомленні.

Окупанти заявили, що після прильоту в них касетного боєприпасу, двоє ворогів зазнали поранень і їх госпіталізували, а Аристархов загинув. Його тіло вороги досі не знайшли.

РосЗМІ написали, що Аристархов пішов на війну в Україну у вересні 2022 року. Він потрапив у штурмовий загін зеків "Шторм Z".

До речі, Максим Марцинкевич ("Тесака") дав показання щодо злочину Аристархова, бувши в СІЗО. Через деякий час він там й помер.

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