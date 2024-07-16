16 липня – останній день, коли військовозобов'язані можуть оновити дані без наслідків. На тих, хто не зробить цього вчасно, очікують штрафи. У Міноборони розповіли, що буде з особою, коли її оштрафують.

Законом передбачені грошові стягнення у розмірі 17 – 25 тисяч з порушників, які не оновили дані до 16 липня.

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Що означає штраф

Водночас у Міноборони наголосили, що притягнення військовозобов’язаного до адміністративної відповідальності жодним чином не звільняє його від виконання військового обов’язку.

Тому такі громадяни можуть бути призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період у загальному порядку, наголосили у відомстві.

Раніше у Міноборони розповідали, що станом на 15 липня оновили дані 3 мільйони українців. Потреби ЗСУ в особовому складі значно менші, тому призвані будуть не всі з тих, хто оновив дані.

Також зазначалося, що накладання штрафів відбуватиметься не автоматично. У Кодексі України про адміністративні правопорушення йдеться, що накладання штрафів відбувається протягом 3 місяців від моменту виявлення правопорушення до одного року від моменту його вчинення.

Своєю чергою штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, крім випадків, передбачених статтями 300-1, 300-2 КУпАП, а в разі оскарження такої постанови – не пізніш як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.