23:47
21 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Навіщо Путіну печери. Мультяшна пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті. UA. Безглузді звинувачення Луценка. Майонезний король Аваков
      Вєсті.UA
      20:48, сьогодні
      Аналіз крові без крові: як в Україні продають медичні прилади з недоведеною ефективністю
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші іномарки
      Згадати все
      22:53, 20 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ЄВРОМАЙДАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ІНТЕРПОЛ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Непереможний український боксер готується до бою разом з чемпіоном світу з боїв без правил

      459 Читать новость на русском
      Олександр Захожий
      Олександр Захожий

      Перспективний український супертяж Олександр Захожий (9-0, 7 КО) працює в тренувальному таборі в залі напередодні наступного бою, який повинен відбутися 15 грудня в Києві.

      Про це повідомляє Instagram-сторінка luckypunchnet.

      Читайте також: Російський боксер допомагає Ломаченку готуватися до бою з Педрасою: відео

      Українцю в тренуваннях допомагає майстер спорту міжнародного класу з панкратіону, хортингу і самбо Ігор Потеря.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Захожий готовится к следующему бою с мастером спорта по панкратиону . Перспективный украинский супертяж @zakhozhiy_alexandr (9-0, 7 КО) работает в тренировочном лагере в зале @c.s.k.a.boxing накануне следующего боя, который должен пройти 15 декабря в Киеве . Украинцу в тренировках помогает мастер спорта международного класса по панкратиону, хортингу и самбо @ihor_duelist__potieria . Соперником Захожего 15 декабря будет бразилец Иринеу Беата #Коста Джуниор (19-8, 17 КО) . #бокс #новостибокса #захожий #потеря #самбо #панкратион #хортинг #лакипанчнет #boxing #boxingnews #zakhozhiy #poteria #sambo #horting #pancration #luckypunchnet

      Публикация от Luckypunch: ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОКСА (@luckypunchnet)

      Нагадаємо, що Олександр Захожий проведе наступний бій 15-го грудня в Києві на вечорі боксу Union Boxing Promotion. Йому буде протистояти бразилець Іринея Беата Коста Джуніор (19-8, 17 КО).

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      сьогодні , 23:03 Хто та чому "зливає" чесних кандидатів Антикорупційного суду
      Роман Маселко 92
      Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      сьогодні , 23:00 Как Иванка Трамп влияет не только на отца, но и на американскую политику
      Іван Яковина 137
      Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      сьогодні , 22:05 Головні новини 21 листопада: минула п'ята річниця Майдану та обрано президента Інтерполу
      1335
      #ІнтерполНеНаш
      сьогодні , 22:01 #ІнтерполНеНаш
      Дід Панас 318
      Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      сьогодні , 22:00 Чуда не будет, или Чего ожидать украинцам от следующего президента
      Павло Казарін 533
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      У 2011 році двигуни "Renault" можуть отримати 4 команди
       18 червня 2010 , 22:05
      Кубок Світу: Марліс Шильд виграла перший слалом у сезоні
       28 листопада 2011 , 12:26
      Як фанати збірної Білорусі та України патріотичні пісні співали. ВІДЕО
       10 жовтня 2014 , 12:56
      ФФУ розпочала розслідування щодо матчу "Металіст" - "Волинь"
       12 травня 2015 , 12:21
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук