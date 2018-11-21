Непереможний український боксер готується до бою разом з чемпіоном світу з боїв без правил

Перспективний український супертяж Олександр Захожий (9-0, 7 КО) працює в тренувальному таборі в залі напередодні наступного бою, який повинен відбутися 15 грудня в Києві.

Про це повідомляє Instagram-сторінка luckypunchnet.

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Українцю в тренуваннях допомагає майстер спорту міжнародного класу з панкратіону, хортингу і самбо Ігор Потеря.

Нагадаємо, що Олександр Захожий проведе наступний бій 15-го грудня в Києві на вечорі боксу Union Boxing Promotion. Йому буде протистояти бразилець Іринея Беата Коста Джуніор (19-8, 17 КО).

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