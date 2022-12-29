У Брестській області впала ракета: Білорусь традиційно звинувачує Україну
Джерело:"Беларускі Гаюн"
Російські загарбники 29 грудня завдали масованої ракетної атаки по Україні. Окупанти випустили по нашій країні 69 ракет.
29 грудня поблизу села Горбаха Брестської області Білорусі впала ракета, попередньо від ЗРК С-300, повідомляють місцеві телеграм-канали.
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У Білорусі впала ракета
"У місцевих пабліках VK з'явилася інформація, що сьогодні вранці "недалечко від села Горбаха ППО збили ракету, за першою інформацією, постраждалих немає", – йдеться у повідомленні.
Зазначають, що ракета була знайдена в полі в Іванівському районі Брестської області. Ймовірно, що це частини ракети від ЗРК С-300.
Нагадаємо, що зранку 29 грудня ворог завдав чергової атаки по нашій країні. Загарбники випустили 69 ракет, 54 вдалося знищити нашим Силам ППО.
Як відреагувала білоруська влада
Білоруська влада традиційно звинувачує у всьому Україну. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що "на територію Білорусі зафіксовано падіння української ракети комплексу С-300"
"Про подію негайно було поінформовано главу держави. За його дорученням група фахівців з-поміж співробітників Слідчого комітету та Міністерства оборони встановлює причини падіння", – передають місцеві ЗМІ.
Там розглядають дві версії:
- "Заліт ракети на територію Білорусі, аналогічний до недавнього інциденту в Польщі, коли ракета полетіла не в той бік.
- Ракета збита внаслідок роботи систем ППО Білорусі".
Українська сторона наразі не коментувала цей інцидент.