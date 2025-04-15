"Непомітно став спецпредставником Путіна": Кремль міг висунути Віткоффу цікаві пропозиції

Спецпредставник США Стів Віткофф запропонував ідею для припинення війни в Україні. Вона, можливо, пов'язана з російськими пропозиціями, які передав Кирило Дмитрієв.

Політолог Володимир Фесенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що, за свідченнями американських ЗМІ, російський спецпредставник Кирило Дмитрієв, перебуваючи у США, передав російську пропозицію щодо припинення вогню. Її умова полягає в тому, що Росія готова зупинити бойові дії, якщо лінія розмежування проходитиме по адміністративних кордонах 5 регіонів: Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей та Криму.

Дивіться також "Сєпар, народжений в Україні": Зеленський окреслив, що робить Кирил Дмитрієв у США

Фесенко додав, що вперше таку пропозицію озвучив Владімір Путін ще рік тому під час першого Глобального саміту миру. Вже тоді Росія окреслила свою позицію – зараз її повторює.

Офіційна позиції США не змінилась

"Я припускаю, що Росія робить комерційно привабливі пропозиції особисто Дональду Трампу та Стіву Віткоффу. Логіка Росії в переговорному процесі така: давайте спочатку домовимося про бізнес, а потім уже про війну. Війна – на другому плані. А коли дійде до припинення війни в Україні, то, безумовно, Росія наполягатиме на власних умовах – частково озвучених Віткоффом", – сказав Володимир Фесенко.

Він додав, що офіційна позиція Держдепартаменту США – це досягнення повного припинення вогню. А вже потім – решта питань.

Бачимо суттєву різницю: у Росії на першому місці – бізнес, а в США – припинення вогню. А посередині – Трамп, який ще не визначився. Пишуть, що йому ближча позиція Віткоффа, але це лише припущення – сам Трамп нічого не коментував,

– сказав Фесенко.

Політолог додав, що ймовірно Трамп усвідомлює: якщо погодиться лише на бізнес-пропозиції, які ще треба реалізувати і результат яких невідомий, то війна не припиниться. А це стане його особистою поразкою.

Ось у чому складність для Трампа: Віткофф уже готовий, а Трамп – ні. Марко Рубіо, Кіт Келлог та, можливо, інші політики вважають, що односторонні поступки Кремлю зараз є неприйнятними – це виглядатиме як поразка США,

– сказав Фесенко.

Він додав, що деякі американські ЗМІ цілком справедливо зазначають, що в оточенні Трампа немає єдності з питання врегулювання війни Росії проти України. Це свідчить про те, що переговорний процес заходить у глухий кут.

"Віткофф сказав, що ми нібито стоїмо на порозі великих змін, мирної угоди. Але радше – на порозі глухого кута, де питання припинення вогню може надовго "зависнути", а Росія згодом взагалі відкладе його мінімум на пів року", – зазначив Фесенко.

Республіканці пропонують змінити Віткоффа

Він додав, що Віткофф вкотре озвучує саме російську позицію. Його слова є фактичним викладенням умов, які висуває Росія щодо припинення вогню та подальших переговорів. Він фактично ретранслює російську логіку переговорного процесу та умови завершення війни.

Це свідчить про те, що, на превеликий жаль, Віткофф нині виступає не стільки як спецпредставник Трампа, скільки – непомітно – перетворився на представника Путіна у відносинах із Трампом. Ось такий парадокс,

– додав Фесенко.

Політолог зауважив, що недаремно деякі республіканці вже порушують питання про те, що Віткоффа слід замінити як переговорника. Адже в нього занадто багато паралельних переговорних треків: він веде перемовини з Росією, з Іраном, а також відповідає за врегулювання конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.