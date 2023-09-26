На Закарпатті 14-річний хлопець жорстоко побив однолітка, інші знімали це на відео
Джерело:Рахівський районний відділ поліції
У в селі Ділове Рахівського району Закарпаття неповнолітній побив свого однолітка та знімав це на відео. Поліція встановила, що хлопцям по 14 років.
Відео побиття знімали також ще декілька підлітків, які були присутні під час інциденту. Поліція відкрила кримінальну справу.
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Що відомо про бійку на Закарпатті
В ході моніторингу мережі інтернет співробітники поліції виявили опублікований відеозапис на якому неповнолітній хлопець наносить тілесні ушкодження іншому. Ще кілька підлітків стоять поряд та фільмують це на мобільні телефони,
– розповіли у поліції.
У Рахівському районному відділі поліції швидко встановили особи всіх учасників інциденту. Виявилось, що:
- нападником є 14-річний мешканець села Ділове Рахівського району;
- бив він свого також 14-річного односельця.
Правоохоронці доправили нападника разом з батьками у відділок поліції для проведення слідчих дій та внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань через умисні легкі тілесне ушкодження.
Неповнолітньому потерпілому правоохоронці дали направлення для проходження судово-медичної експертизи, яка встановить ступінь важкості отриманих ним тілесних ушкоджень,
– заявили правоохоронці.
Окрім того, до справи залучили ювенальну поліцію, яка працюватиме з усіма учасниками інциденту.
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