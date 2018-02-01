Неповторні місця у Києві, які повинен відвідати кожен

Крім того, що Київ – наша славна столиця, це ще й одне з найбільш таємничих і дивовижних міст. Багато хто вважає, що він вже не такий як раніше: його заполонили суцільні висотки, торгові центри, МАФи та інші забудови, які мало того, що кроку вільного та широкого не дають ступити, так ще й заважають насолодитися справжньою київською атмосферою і міською красою.

Однак, якщо навчитися відсторонюватися від цих, часто невдалих, спроб сучасної архітектури, яка і очей не радує, і використовується лише заради грошово-прибутково-конкурентних відносин, то можна побачити те, повз чого ми так часто проходимо. Пропонуємо кілька цікавих місць у Києві, які повинен знати і бачити кожен, хто хоча б раз побував у столиці, вже не кажучи про тих, хто живе тут.

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І мова зараз не про, всім відомий Андріївський узвіз, Будинок з химерами, Пирогово, ботанічний сад Гришка, Михайлівський Золотоверхий собор і багато інших. Нас водили туди на екскурсії і ми так часто бачили їх фото на різних листівках і у мережі. Хоча, звичайно, їх також треба відвідати.

Китаєво – київський Афон

Не кожен знає про таке місце, як Китаєво – київський Афон, місце сили. Незаймана, фантастична природа прямо в місті – дивовижно, чи не так? А розташовується ж воно у Голосіївському районі. Шлях, правда, зазвичай вимірюється кількома маршрутками. Можливо, саме тому місцевість рідко відвідують. Історія її досить цікава: бої під час Другої світової, притулки для "дефективних дітей", монах-відлюдник Досифей, який виявився, як кажуть, жінкою і який сам вирив собі в землі печеру на території Китаївської пустині і багато інших не менш цікавих фактів.

Що зараз можна там побачити? Китаївські ставки та найстаріший каштан у Києві, якому понад 300 років. Печерний комплекс, шлях до якого лежить через дамбу і бетонні сходи, що ведуть до каплиці. Печери рідко відвідують, тому вони зберегли свій автентичний вигляд. Тут також є безліч святинь і Свято-Троїцький Китаївський монастир.

Узбережжя Дніпра

Одне з найпопулярніших місць для прогулянки – це Поштова. Але пропонуємо зайти буквально трохи далі. Варто лише перейти по Пішохідному мосту, недалеко від метро, на Труханів острів і повернути праворуч, пройти крізь дерев'яне кафе на свіжому повітрі і ось воно – тихе романтичне місце з видом на прекрасний Дніпро. Тут є безкоштовні крісла, гамаки і дерев'яні будівлі – все для того, щоб можна було повноцінно насолодитися красою.

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Лаврська дзвіниця

Лаврська дзвіниця – місце, з якого відкривається приголомшлива панорама на місто. Майже три роки тому її знову відкрили для туристів. До цього її реставрували аж 10 років. Лаврська дзвіниця залишалася найвищою будівлею України протягом півтора століття. Зараз будівля нахилена на 62 см, людей пускають аж до третього ярусу. Вхід, щоправда, платний.

Золоті ворота

Є ще одне місце, повз якого ви проходите досить часто, але чомусь воно злилося з міською суєтою. Що дивно, оскільки розташоване в самому центрі міста. Місце це – Золоті ворота. Так, скажете ви, бачили-знаємо. Але заходили ви всередину? Якщо ні, обов'язково виправляйтеся. Ви зможете трохи зануритися в історію цієї пам'ятки, побачити збережені частини фортечних укріплень, а також піднятися нагору і побачити чудовий вид на місто. Але є одне застереження: музей відкритий з травня до жовтня.

Будинок актора

Недалеко від Золотих воріт є Будинок актора. Це – кенаса – молитовний будинок караїмів, які переплітаються з історією іудеїв. Коли вона була закрита після приходу радянської влади, в будівлі встигли побувати і установа політосвіти, і Ляльковий театр, і кінотеатр "Зоря". Сьогодні храм втратив свій колишній блиск без сферичного купола зі шпилем. Зараз там Будинок актора, в якому відбуваються різні зустрічі, концерти, спектаклі та творчі вечори.

Київська фортеця

А за НСК "Олімпійським" ховається музей-в'язниця "Косий капонір", ще відомий як Київська фортеця. Якщо ви будь-коли гуляли на майданчику, який розташований прямо за стадіоном, і піднімалися численними сходами, то могли якось наштовхнутися на вигляд оборонних споруд і декількох досить цікавих валів. Це і є частина фортеці, яка завжди відкрита для відвідувань. На території її розташовано два музеї. Один з них – підземний, який і являє собою в'язницю. У 19 столітті капонір використовували як в'язницю для політв'язнів з особливо жорстким режимом.

Там були одиночні і загальні камери, а ще карцери, площа яких укладалася всього лише в кілька метрів, а температура в них завжди була не набагато більше нуля. Підлогу спеціально заливали водою, щоб в'язень не міг нормально сісти або лягти. Зараз Косий капонір – історико-архітектурна пам'ятка, де також зберігаються різні музейні колекції.

Київські вулиці

Якщо у вас є вільний час, можна просто прогулятися Києвом і його вуличками. Не бійтеся звертати з центральних доріг у дворики. Повірте, там багато цікавого і незвіданого, чи то Печерський район або Шевченківський, чи який інший. А можливо навіть ДВРЗ – час тут ніби зупинився. Одно- двоповерхові старі радянські будинки, повз які проходиш і відчуваєш себе перенесеним на півстоліття назад. ДВРЗ – скорочено Дарницький вагоноремонтний завод, навколо якого і побудували житловий район. Раніше був "містом в місті", оскільки житло отримували працівники заводу і їх сім'ї.

Арт-галерея "Лавра"

Обов'язкова до відвідування також арт-галерея "Лавра" – творчий простір. У галереї часто проходять різні заходи, виставки, прем'єрні покази фільмів і вистав, фестивалі та концерти. Зовні – сцена, ігрові майданчики та точки відпочинку. Цей арт-простір – це можливість для молодих авторів мистецтва показати свої роботи суспільству.

Бібліотека Botan

Якщо ви ще не знали, в Києві відкрилася перша приватна бібліотека Botan. Це неймовірно затишне місце, де проводяться літературні вечори. Тут можна читати книги або брати їх додому в оренду, "працювати в місці сили і тиші", як каже сайт бібліотеки, і випити смачну каву або лимонад.

Вулична їжа

Ну і звичайно, кожен повинен хоч раз в житті спробувати Київську перепічку і шаурму на Бессарабці. Для різноманітності можете також відвідати пиріжкову Тітки Клари, гарячий глінтвейн на "Золотих воротах" і "П'яну Вишню" – цитадель легендарних львівських наливок.