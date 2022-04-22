Непроста робота, – Данілов пояснив, чи вірить у перспективи перемовин з Росією

Представники Росії не знають основоположних законів, прописаних у Конституції України. Ця необізнаність ускладнює процес перемовин та гальмує ухвалення будь-яких рішень.

Про це у новому інтерв'ю розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він зазначив, що домовлятися про щось з Росією наразі дуже складно.

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Данілов про перемовини з Росією

Секретар РНБО наголосив, що перемовини з Росією – дуже непроста робота. Насамперед через те, що українська делегація сподівається на одне, а дії опонентів абсолютно відрізняються від будь-яких очікувань.

Зараз одна з головних проблем росіян – невизнання Конституції України.

Вони вважають, що у нас не існує Конституції. І це їхня велика проблема. Їм для того, щоби спочатку про щось говорити, треба ознайомитися з нашим Основним законом,

– каже Данілов.

Під час перемовин виявилося, що російська сторона не визнає низки положень, які чітко прописані в нашій Конституції.

Їм треба пояснити, що Конституція – це Основний закон, який не може порушувати ніхто,

– підсумував Данілов.

Нагадаємо, раніше Данілов розповів, що фундаментальна проблема у відносинах Росії та України полягала у нашому дозволі корумпувати вище керівництво країни газовими та нафтовими питаннями.

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