Непряме підігрування Росії: військовий експерт припустив, чи продасть Трамп Patriot

За повідомленням видання BILD, Дональд Трамп відмовився продати Україні ракети Patriot навіть за гроші, що суперечить його попереднім заявам. Однак поки офіційної інформації про це немає.

Ба більше, президент США любить бізнес, тому малоймовірно, що він не скористається такою можливістю. Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що в іншому випадку – це свідчить про "слід" Кремля.

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Що не так з Patriot від США

Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ зазначив, що прямої відмови Трампа щодо передачі Україні Patriot не було. Цікаво також те, що держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Україна отримує системи, обіцяні під час Вашингтонського саміту НАТО. Водночас Володимир Зеленський повідомив зворотне.

В чинної адміністрації домінують економічні розрахунки та бізнес. Важко уявити, що американським зброярам можуть відмовити заробляти гроші. Однак якщо це станеться, то це буде непряме підігрування Росії,

– пояснив він.

Мусієнко зауважив, що варто дочекатись офіційної інформації від Вашингтону, адже ситуація може змінюватись. Американські ж виробники зброї розраховують на таке замовлення від України для заробітку.

До речі, Україна розробляє власну систему ППО стратегічного рівня. Ймовірно, мовиться про розробку вдвічі потужнішу за Patriot ЗРК.