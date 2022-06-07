Нереалізовані люди, – у Тихановської припустили, скільки білорусів воює на боці Росії

Зараз разом із Збройними Силами України борються чимало добровольців з Білорусі. Однак також є й такі громадяни цієї держави, які стали на бік країни-агресорки – Росії.

Про це 24 каналу повідомив глава кабінету представників Світлани Тихановської Валерій Кавалевський. Він припустив, скільки білорусів вступили в російсько-українську війну на боці держави-агресорки.

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Мотив білорусів, які воюють за Росію

За його словами, білоруси, які воюють на боці держави-агресорки, були не лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого 2022 року, а й з 2014 року. Водночас він наголосив, що їх було вкрай мало – одиниці.

Це, звичайно, здебільшого нереалізовані люди, які керуються грошима. Ми знаємо, що 105 – 106 білорусів загинули з російського боку,

– зазначив Ковалевський.

Не порівняти з кількістю добровольців

Як він зауважив, важко точно сказати, скільки білорусів воює чи воюватиме на боці Росії. Однак, на його думку, це і близько не можна буде порівняти із кількістю добровольців з Білорусі, які борються за Україну.

Ба більше, білоруси, які воюють на боці України, роблять це відкрито – вони розуміють, що борються за її незалежність, а від цього залежатиме і майбутнє їхньої Білорусі. Однак ті, хто воюють на російському боці – приховують це, і ми не знаємо, які в них мотиви,

– розповів Ковалевський.

Також він додав, що на боці України вже зараз воюють сотні добровольців з Білорусі. Крім того, їхня кількість постійно збільшується, адже все більше людей хочуть брати участь.

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