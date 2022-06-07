Нереалізовані люди, – у Тихановської припустили, скільки білорусів воює на боці Росії
Зараз разом із Збройними Силами України борються чимало добровольців з Білорусі. Однак також є й такі громадяни цієї держави, які стали на бік країни-агресорки – Росії.
Про це 24 каналу повідомив глава кабінету представників Світлани Тихановської Валерій Кавалевський. Він припустив, скільки білорусів вступили в російсько-українську війну на боці держави-агресорки.
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Мотив білорусів, які воюють за Росію
За його словами, білоруси, які воюють на боці держави-агресорки, були не лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 24 лютого 2022 року, а й з 2014 року. Водночас він наголосив, що їх було вкрай мало – одиниці.
Це, звичайно, здебільшого нереалізовані люди, які керуються грошима. Ми знаємо, що 105 – 106 білорусів загинули з російського боку,
– зазначив Ковалевський.
Не порівняти з кількістю добровольців
Як він зауважив, важко точно сказати, скільки білорусів воює чи воюватиме на боці Росії. Однак, на його думку, це і близько не можна буде порівняти із кількістю добровольців з Білорусі, які борються за Україну.
Ба більше, білоруси, які воюють на боці України, роблять це відкрито – вони розуміють, що борються за її незалежність, а від цього залежатиме і майбутнє їхньої Білорусі. Однак ті, хто воюють на російському боці – приховують це, і ми не знаємо, які в них мотиви,
– розповів Ковалевський.
Також він додав, що на боці України вже зараз воюють сотні добровольців з Білорусі. Крім того, їхня кількість постійно збільшується, адже все більше людей хочуть брати участь.
Ковалевський припустив, скільки білорусів воює на боці Росії: дивіться відео
Білорусь та російсько-українська війна: останнє
- Білоруський опозиційний журналіст Франек Вячорка відповів, скільки білорусів воюють за незалежність України. Він також наголосив, що перебуває на зв'язку з усіма угрупованнями, які борються проти Росії на боці України.
- За інформацією, білоруських добровольців, які хочуть боротися разом з українцями проти російських загарбників, підтримала опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що вони – "божевільні громадяни".
- Крім того, Тихановська заявила, що війська Білорусі нібито отримали наказ наступати на Україну. Утім, військові вирішили не робити цього, мовляв, не розуміють, чому заради амбіцій 2 диктаторів мають воювати проти сусідньої держави.
- Водночас Тихановська також наголосила, що білоруська армія не готова до війни – ані технічно, ані морально. Утім, додала, що таки є пару тисяч осіб, які готові, оскільки не розуміють, що таке насправді війна.