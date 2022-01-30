Нерішучість щодо Росії б'є по репутації Німеччини, – глава Мюнхенської конференції

Вольфганг Ішингер – очільник Мюнхенської конференції – заявив, що він стурбований тим, які наслідки для репутації Німеччини матиме нерішучість уряду країни.

Дії німецького уряду в умовах напруги між Росії та Україною, а також – колективним Заходом Ішингер назвав "незграбними". Мовиться насамперед про два питання: скандального газопроводу "Північний потік-2" та постачання зброї Україні.

Зауважте Авторитетне німецьке видання Spiegel закликає надати зброю Україні

Німеччина вже втратила довіру декількох партнерів, або ризикує втратити її. Не думаю, що ці наслідки незворотні, але певні репутаційні втрати вже сталися,

– заявив Ішингер.

США та інші країни-союзники вже сприймають США у "поганому світлі". За словами Ішингера, нерішучість Німеччини грає на руку Росії. Москва чудово бачить вагання німецьких політиків.

Глава Мюнхенської конференції заявив, що інформація, яку він чув про Німеччину останніми днями у Вашингтоні, Брюсселі, Києві, викликає у нього "страх і тривогу".

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