Маєтки Тягнибока: що відомо про нерухомість лідера "Свободи"

21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. 24 канал починає серію публікацій про те, якими статками володіють кандидати у народні депутати до Верховної Ради. У цьому матеріалі читайте про нерухомість голови партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

19 червня Центральна виборча комісія зареєструвала на парламентські вибори 224 кандидатів у народні депутати за списком ВО "Свобода". Незмінним багаторічним лідером партії є Олег Тягнибок.

Дивіться свіжі рейтинги: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

У своїй скромній декларації ще за 2013 рік політик вказав, що володіє двома квартирами загальною площею 212,9 квадратних метрів.

Квартири Тягнибока

Квартира на 116 квадратних метрів розташована у Львові у старому австрійському будинку. У 2013 році Тягнибок запросив туди журналістів видання "Кореспондент" та провів їм екскурсію.

Сім’я Тягнибок володіє цією квартирою ще з 1977 року. Вона складається з чотирьох кімнат, санвузла та невеликої комори. Прикрашають маєток політика безліч українських етнічних елементів, зокрема, тарілки на стіні з національним орнаментом, ангели із соломи, старовинна різьблена дерев'яна скриня на кухні та інше.



Тягнибок з дружиною у львівській квартирі / Фото: ua.korrespondent.net



Етнічні елементи у квартирі Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net

Вітальня виконана у класичному стилі та обставлена дорогими меблями, шкіряним диваном та каміном.



Вітальня у львівській квартирі Олега Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net



Вітальня у квартирі Тягнибока у Львові оформлена в класичному стилі / Фото: ua.korrespondent.net



Тягнибок з донькою Дарією-Богданою / Фото: ua.korrespondent.net

У їдальні стоїть величезний стіл, а особливістю є буфет 100-річної давнини ручної роботи, який прикрашений об'ємною дерев'яною різьбою.



Буфет ручної роботи у їдальні квартири Олега Тягнибока у Львові / Фото: ua.korrespondent.net



Тягнибок з мамою (у центрі) та дружиною за столом у квартирі у Львові / Фото: ua.korrespondent.net

У кабінеті Тягнибока багато старовинних книг, зокрема, історичні. Наприклад, тритомник про Степана Бандеру, книга "Вони боролися за волю України", роман Юрія Горліс-Горського "Холодний Яр".



Кабінет Олега Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net



Бібліотека у кабінеті Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net

Інша квартира політика на 96,9 квадратних метрів розташована на Харківському масиві у Києві. Вона теж складається з чотирьох кімнат. За словами Тягнибока, він отримав її на початку 2000 року, коли був народним депутатом.

Будинок під Києвом

У 2013 році у розслідуванні журналістів програми "Гроші" йшлося про те, що лідер партії "Свобода" будує розкішний маєток у заповідній зоні під Києвом.



Будинок Тягнибока у заповідній зоні / Кадр з відео

При в'їзді до ділянки встановлений шлагбаум, а навколо розміщені таблички "Заповідник "Стугна". Місцеві мешканці та виконроб політика тоді підтвердили, що будинок дійсно належить Олегу Тягнибоку.

Що обіцяють партії, які проходять у Раду – порівняння програм на сайті 24

На ділянці розташовані два будинки біля озера, один з них нібито належить брату лідера партії "Свобода" Андрію Тягнибоку.



Брат лідера ВО "Свобода" Андрій Тягнибок

Що цікаво, у декларації про доходи політика не вказані ані земельні ділянки, ані будинок.

На початку червня представники ВО "Свобода", "Нацкорпусу", ОУН, "Правого Сектору", "Державницької Ініціативи Яроша" та "Конгресу Українських Націоналістів" оголосили про об'єднання для участі у позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 липня 2019.

Дивіться інфографіку, хто увійшов в першу десятку партії ВО "Свобода"



Коли відбудуться парламентські вибори – інфографіка

Читайте також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України