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      Маєтки Тягнибока: що відомо про нерухомість лідера "Свободи"

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      Нерухомість Олега Тягнибока - що відомо про маєтки лідера Свободи
      Що відомо про нерухомість Олега Тягнибока? / Колаж 24 каналу

      21 липня в Україні відбудуться позачергові парламентські вибори. 24 канал починає серію публікацій про те, якими статками володіють кандидати у народні депутати до Верховної Ради. У цьому матеріалі читайте про нерухомість голови партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

      19 червня Центральна виборча комісія зареєструвала на парламентські вибори 224 кандидатів у народні депутати за списком ВО "Свобода". Незмінним багаторічним лідером партії є Олег Тягнибок.

      Дивіться свіжі рейтинги: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      У своїй скромній декларації ще за 2013 рік політик вказав, що володіє двома квартирами загальною площею 212,9 квадратних метрів.

      Квартири Тягнибока

      Квартира на 116 квадратних метрів розташована у Львові у старому австрійському будинку. У 2013 році Тягнибок запросив туди журналістів видання "Кореспондент" та провів їм екскурсію.

      Сім’я Тягнибок володіє цією квартирою ще з 1977 року. Вона складається з чотирьох кімнат, санвузла та невеликої комори. Прикрашають маєток політика безліч українських етнічних елементів, зокрема, тарілки на стіні з національним орнаментом, ангели із соломи, старовинна різьблена дерев'яна скриня на кухні та інше.

      тягнибок квартира
      Тягнибок з дружиною у львівській квартирі / Фото: ua.korrespondent.net

      тягнибок квартира
      Етнічні елементи у квартирі Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net

      Вітальня виконана у класичному стилі та обставлена дорогими меблями, шкіряним диваном та каміном.

      тягнибок квартира
      Вітальня у львівській квартирі Олега Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net

      тягнибок
      Вітальня у квартирі Тягнибока у Львові оформлена в класичному стилі / Фото: ua.korrespondent.net

      тягнибок квартира
      Тягнибок з донькою Дарією-Богданою / Фото: ua.korrespondent.net

      У їдальні стоїть величезний стіл, а особливістю є буфет 100-річної давнини ручної роботи, який прикрашений об'ємною дерев'яною різьбою.

      тягнибок квартира
      Буфет ручної роботи у їдальні квартири Олега Тягнибока у Львові / Фото: ua.korrespondent.net

      тягнибок квартира
      Тягнибок з мамою (у центрі) та дружиною за столом у квартирі у Львові / Фото: ua.korrespondent.net

      У кабінеті Тягнибока багато старовинних книг, зокрема, історичні. Наприклад, тритомник про Степана Бандеру, книга "Вони боролися за волю України", роман Юрія Горліс-Горського "Холодний Яр".

      тягнибок квартира
      Кабінет Олега Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net

      тягнибок
      Бібліотека у кабінеті Тягнибока / Фото: ua.korrespondent.net

      Інша квартира політика на 96,9 квадратних метрів розташована на Харківському масиві у Києві. Вона теж складається з чотирьох кімнат. За словами Тягнибока, він отримав її на початку 2000 року, коли був народним депутатом.

      Будинок під Києвом

      У 2013 році у розслідуванні журналістів програми "Гроші" йшлося про те, що лідер партії "Свобода" будує розкішний маєток у заповідній зоні під Києвом.

      будинок тягнибок
      Будинок Тягнибока у заповідній зоні / Кадр з відео

      При в'їзді до ділянки встановлений шлагбаум, а навколо розміщені таблички "Заповідник "Стугна". Місцеві мешканці та виконроб політика тоді підтвердили, що будинок дійсно належить Олегу Тягнибоку.

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      На ділянці розташовані два будинки біля озера, один з них нібито належить брату лідера партії "Свобода" Андрію Тягнибоку.

      брат тягнибока
      Брат лідера ВО "Свобода" Андрій Тягнибок

      Що цікаво, у декларації про доходи політика не вказані ані земельні ділянки, ані будинок.

      На початку червня представники ВО "Свобода", "Нацкорпусу", ОУН, "Правого Сектору", "Державницької Ініціативи Яроша" та "Конгресу Українських Націоналістів" оголосили про об'єднання для участі у позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 липня 2019.

      Дивіться інфографіку, хто увійшов в першу десятку партії ВО "Свобода"

      Свобода Тягнибок вибори список партія

      парламентські вибори
      Коли відбудуться парламентські вибори – інфографіка

      Читайте також: Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє Президент України

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини Львова Новини нерухомості Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Верховна Рада ВО "Свобода" Нерухомість кандидатів у Верховну Раду Новини Києва Олег Тягнибок Елітна нерухомість Новини нерухомості України е-декларування
      Джерело: 24 канал
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