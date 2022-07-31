Нещадний обстріл Миколаєва: відомо про щонайменше 2 загиблих

У ніч проти 31 липня Миколаїв потрапив під один із найпотужніших обстрілів з початку повномасштабної війни. Жертвами удару стали щонайменше 2 місцевих жителів.

Про моторошний обстріл Миколаєва розповів міський голова Олександр Сєнкевич в ефірі всеукраїнського телемарафону. Він зазначив, що місто обстрілювали майже годину – близько 1:00, а згодом повторно – о 5:00.

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Обстріл вели касетними снарядами

Обстріл міста вели касетними снарядами. Одна з ракет, каже мер, залетіла прямо у вікно квартири.

На місцях прильотів немає вікон та балконів. За нашими підрахунками було 12 прильотів, ще 2 – збила наша ППО,

– сказав Сєнкевич.

За попередньою інформацією, ворог гатив з C-300. Здебільшого постраждали приватні будівлі, а також навчальні заклади. Наразі є дані про щонайменше 2 загиблих та 3 поранених.

Сєнкевич зазначив, що росіяни наперед пишуть про те, що начебто у певних цивільних об'єктах розташовані українські позиції. А через деякий час, наприклад через тиждень, ворог ці об'єкти обстрілює. Це сталось цього разу і в Миколаєві.

Серед загиблих – власник компанії "Нібулон"

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, у Миколаєві під час обстрілу загинув гендиректор однієї з найбільших агрокомпаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський. Він був Героєм України та очолював Українську зернову асоціацію. Також не стало його дружини.

Син Олексія Вадатурського – Андрій був народним депутатом Верховної Ради VIII cкликання.

В ОВА уточнили, що внаслідок обстрілу пошкоджено готель, спортивний комплекс, два заклади освіти та СТО. Також пошкоджено житлові будинки.

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Що відомо про обстріл Миколаєва 31 липня:

За словами Олександра Сєнкевича, ця масована атака Миколаєва – одна з найбільших за час війни.

Після прильотів в обласному центрі почались пожежі.

Повітряна тривога у місті тривала кілька годин.

Повторно про небезпеку сирени попередили ще раз – близько 6:40.

Дізнайтесь у відео про потужні обстріли Миколаєва та Нікополя: