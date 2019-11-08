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      Нещасний випадок з кіньми у Львові: що відомо про стан дівчинки, яка перенесла 7 операцій

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      Нещасний випадок з кіньми у Львові
      Нещасний випадок з кіньми у Львові / 24 канал

      Стан 15-річної Олесі Шиян, яка через наляканих коней у центрі Львова отримала важкий перелом, залишається важким. Медики скликають консиліуми, до якого, окрім лікарів дитячої лікарні ОХМАТДИТ, увійшли кращі спеціалісти Львова, області та медуніверситету.

      Ніхто з лікарів на сьогодні не дає жодних прогнозів. Усі кажуть: стан важкий, але стабільний. Про перші результати лікування  травмованої ноги дівчинки обіцяють повідомити не раніше, ніж через два тижні, передає zaxid.net.

      Загалом дівчинка вже перенесла 7 операцій.

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      "Воюємо за ногу Олесі. Дівчинка кожний день в операційній: учора була, нині і завтра буде. Стан важкий. У неї була ішемія нижньої кінцівки через ушкодження підколінної артерії, тобто нога якийсь час була знекровлена, а це дало негативні наслідки. Тож ми робимо все для того, аби врятувати дитині ногу, консультуємося з найкращими спеціалістами", – розповіла в.о. директора львівської обласної дитячої лікарні "ОХМАТДИТ" Олександра Бурда.

      Травмовану 15-річну Олесю Шиян на початку тижня провідав у лікарні мер Львова Андрій Садовий, який пообіцяв, що мерія допоможе дівчинці усім необхідним для лікування.

      Перші дні – найважчі, Олесі потрібні дорогі ліки. Наразі витрачаємо гроші, які вдалося зібрати. Але лікування доньки буде тривалим, тож від допомоги небайдужих ми не відмовимося,
      – зазначив батько дівчинки Руслан Шиян.

      Якщо маєте змогу допомогти дівчинці одужати, гроші можна перерахувати на картку батька: 4149 4991 3381 6205, ПриватБанк, Руслан Шиян.

      У п'ятницю виконком Львівської міськради ухвалив рішення про виділення 120 тисяч гривень на лікування Олесі. З них 50 тисяч передадуть батькам дитини, решту скерують в "ОХМАТДИТ", де її лікують.

      Львівська міська рада видалила гроші: дивіться коментар

      Що відомо про нещасний випадок з кіньми і дитиною у Львові?

      Ввечері 2 листопада в самісінькому центрі Львова на проспекті Свободи іноземці запускали феєрверки. Це сполохало коней, запряжених у прогулянкову карету, тож вони почали бігти пішохідною частиною проспекту. Кучеру вдалося розвернути наляканих тварин і вони врізались у лавку, де саме сиділа 15-річна дівчинка зі Львівської області.

      Дівчинку з відкритим переломом відразу забрали до ОХМАТДИТу, де прооперували.

      Водночас одна з кобил – Фауна – переламала собі обидві передні ноги, тож тварину довелося приспати.

      Також Львівська міська рада на тиждень заборонила катати людей на конях та кінних екіпажах.

      Зараз справою займається поліція. Правоохоронці шукають іноземців, що запускали феєрверки. Зауважимо, що запуск феєрверків заборонений у Львові з 2014 року.

      У Львові кінь зніс лавку і травмував дівчину: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Новини Львова Світ тварин Діти і неповнолітні
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