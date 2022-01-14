Несподівано: ФСБ заявила, що нейтралізувала хакерську групу на прохання США
14 січня 2022 , 18:08
Джерело:ТАСС
У ФСБ заявили, що начебто нейтралізували хакерську групу на прохання США. Мовиться про REvil. Штати нібито вже проінформовані про підсумки операції.
REvil приписують масштабну кібератаку Kaseya. Згодом група загадково припинила своє існування.
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У країні-агресорці заявили, що нейтралізували групу начебто після звернення влади США. У ФСБ також повідомили, що вилучили понад 400 мільйонів рублів. Зокрема, 600 тисяч доларів у криптовалюті.
Кібератака на Україну
- Низка українських урядових сайтів зазнали глобальної кібератаки у ніч на 14 січня. Зокрема, постраждали ресурси Міносвіти, ДСНС, Кабміну, Міністерства аграрної політики, сайту Судової влади України, МЗС та Дії.
- Замість звичного контенту користувачі побачили повідомлення з погрозами. Хакери вирішили налякати народ повідомленнями про "публікацію особистих даних у мережі" і "знищенням даних на комп'ютері".
- ЄС засудив глобальну кібератаку на урядові сайти в Україні.
- Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розповів, що у Брюсселі планують допомогти українцям ліквідувати наслідки хакерського нападу. ЄС мобілізує усі ресурси.
- Центр інформаційної безпеки повідомив: перші дані дають підстави вважати, що атаку здійснила Росія.
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