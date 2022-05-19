Неспокійна ніч на Дніпропетровщині: ворог вів вогонь із "Градів" та "Ураганів"

Російські загарбники продовжують атакувати Дніпропетровську область. Упродовж ночі її окупанти атакували з "Градів" і "Ураганів".

Про це повідомив Валентин Резніченко. Глава Дніпропетровської ОВА підкреслив, що ніч в області була неспокійною.

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Гатили по Зеленодольській громаді

Російські військові вночі п'ять разів відкривали вогонь по Зеленодольській громаді. Зокрема відомо про те, що по Великій Костромці загарбники гатили з "Градів", а також "Ураганів".

Відомо про руйнування та пошкодження будинків. Саме село, внаслідок ворожої атаки, частково залишилося без електроенергії та газопостачання. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

Як зазначив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, від початку повномасштабної війни із Зеленодольської та Широківської громади виїхали майже 14 тисяч мешканців.

Зараз по будинках когось із цих людей гатять російські окупаційні війська, руйнуючи те, що громадяни будували роками. Наочна демонстрація "русского міра",

– підкреслив Лукашук.

Напередодні окупанти атакували Дніпро ракетами. На щастя, тоді минулося без жертв.

Ракетна атака по Дніпру: коротко про головне

У ніч проти 18 травня російські військові випустили щонайменше дві ракети по Дніпру. Одну з них вдалося збити ППО, а її уламки впали на одне з подвір'їв. Внаслідок цього також пошкоджені покрівлі у двох будинках, а також вибиті шибки.

Згодом глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про трьох постраждалих. Мовиться про двох жінок і одного чоловіка. Усіх їх доправили до лікарні з осколковими пораненнями.

Відомо, що друга ворожа ракета влучила в об'єкт транспортної інфраструктури. Від удару він зруйнований повністю.

Зауважимо, що у момент атаки лунала повітряна тривога у Дніпропетровській області. Її оголосили о 05:42, а згодом – по всьому Сходу, Центру та Півдні України.

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Загроза ракетних ударів по всій Україні все ще досить висока. Тож ні в якому разі не ігноруйте сигнали про повітряну тривогу. Щойно пролунає сирена – негайно вирушайте до укриття. Там необхідно перебувати доти, допоки не буде повідомлення про відбій. Це може врятувати вам життя.