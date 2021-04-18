Несправедливо і неприйнятно, – Байден про ситуацію з Навальним

Джо Байден заявив, що вважає ситуацію з опозиціонером Олексієм Навальним абсолютно неприйнятною. Президент США наголосив: російського політика спершу отруїли, а тоді він оголосив голодування.

Відповідаючи на питання журналіста про Навального, Байден заявив, що це "цілком неприйнятно".

Зауважте У Росії хочуть зарахувати фонди та штаб Навального до екстремістських організацій

Це абсолютно, абсолютно несправедливо, цілком неприйнятно,

– зауважив президент Штатів.

Упродовж останніх днів Навального підтримали не лише політики, але й зірки кіно та музики. Зокрема, режисер Джей Джей Абрамс, актор Бенедикт Камбербетч та фронтмен Radiohead Том Йорк.

Що відбувається з Навальним