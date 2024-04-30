Чим Україні стануть в пригоді несправні F-16: в Повітряних силах дали відповідь

Винищувачі F-16 надзвичайно необхідні Україні в боротьбі з ворогом. В Повітряних силах пояснили, як нашій державі пригодяться навіть несправні такі літаки.

Це питання в ефірі телеканалу "Прямий" пояснив речник Повітряних сил майор Ілля Євлаш, інформує 24 Канал.

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Чим Україні стануть в пригоді несправні F-16

Ілля Євлаш відповів на запитання, чи правда, що західні партнери можуть передавати Україні, крім іншого, ще й несправні літаки-винищувачі F-16.

Навіть якщо це будуть несправні літаки, вони надзвичайно необхідні. "Донори" абсолютно адекватно практикуються в різних країнах… Це нормальна практика, якщо одна з деталей не працює, решту деталей можна взяти на застосування, на заміну інших компонентів,

– пояснив речник Повітряних сил.

За його словами, будь-які літаки, навіть такі, які втратили свою боєздатність, можна використовувати для ремонту та для інших цілей, які будуть визначені командуванням.

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