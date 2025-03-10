Нестача боєприпасів та розвідданих США може спричинити відступ Сил оборони на фронті, – WSJ

Рішення президента США Дональда Трампа стосовно припинення допомоги Україні та обміну розвідувальними даними може спричинити негативні наслідки для українського війська. Сили оборони можуть втратити можливість здійснювати високоточні удари по позиціях Росії.

Спершу катастрофічних наслідків не буде, проте у довгостроковій перспективі позиція Вашингтону може призвести до серйозних проблем для українських сил та ускладнити ведення боротьби з противником. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивіться також До якої частини розвідданих закрили доступ США: відповідь військового

Що загрожує Україні через рішення Трампа

Журналісти припускають, що насамперед рішення американського президента обмежить можливість ЗСУ завдавати точних далекобійних ударів по російських позиціях, оскільки раніше Вашингтон забезпечував Київ важливими розвідданими, які дозволяли точно визначати ціль, вражати техніку та склади.

Ймовірно, нестача розвідувальної інформації ускладнить виконання завдань Силами оборони на полі бою, адже для ведення ефективних бойових операцій потрібні високоточні дані про розташування противника, і без постачання таких даних Україна втрачає важливу частину своїх стратегічних можливостей.

Внаслідок цього навіть із сучасними артилерійськими системами, такими як HIMARS, українські військові можуть мати серйозні проблеми у завданнях, що потребують дальнього вогню. Також зупинка постачання зброї матиме негативні наслідки для постачання боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів.

У матеріалі нагадують, що Україна раніше стикалася з дефіцитом вищезгаданих снарядів, і без нових поставок українські військові не матимуть змоги підтримувати належну інтенсивність артилерійських ударів по противнику. Радше за все, це обмежить її здатність активно протидіяти російській армії на фронті.

Крім того, нестача американських боєприпасів та розвідданих поступово погіршить ситуацію на фронті, що може призвести до необхідності тактичного відступу в окремих районах. Це стане особливо актуальним у разі відсутності можливості швидко відновлювати техніку та поповнювати запаси на полі бою.

Через це Україні доведеться покладатися на свої внутрішні ресурси. Втім, у випадку зі складнішою технікою, як-от гаубиці M777 або бойові машини Bradley, відсутність комплектуючих та запасних частин може привести до того, що техніка просто вийде з ладу. Водночас ситуація ускладниться й для протиповітряної оборони.

Якщо Україна не отримуватиме поставок необхідних для американських систем Patriot ракет, то втратить одну з основних ліній оборони від російських балістичних та гіперзвукових ракет. Журналісти наголошують, що це стане серйозним ударом щодо безпеки країни, оскільки Patriot є ефективними проти ракет.

До слова, за даними Sky News, високопоставлені західні та українські чиновники переконані у тому, що через паузу у допомозі росіяни мають просування. Джерело в українському уряді повідомило, що найбільше постраждали українські операції на території Курської області.