Був одним з нащадків Нестора Махна: внаслідок удару по Гуляйполю загинув Нестор Яланський

Внаслідок російського обстрілу Гуляйполя, що в Запорізькій області, загинув нащадок українського революціонера Нестора Махна Нестор Яланський. Він був сином відомого в місті краєзнавцем.

20 лютого російські війська обстріляли Гуляйполе. Ворожий удар по прифронтововму місту, який забрав життя 53-річного чоловіка, стався близько 18:00. Про загибель Нестора Яланського повідомляє 24 Канал з посиланням на спільноту "Гуляйпільські старожитності".

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Росіяни вбили нащадка Нестора Махна

Нестор Яланський, який загинув внаслідок руйнівної ворожої атаки по Гуляйполю, був сином відомого краєзнавця, онука Карпа Івановича Махна та троюрідного племінника самого Нестора Махна Віктора Яланського.

Нестор Вікторович був одним з останніх прямих нащадків родини Махно, який проживав у Гуляйполі,

– написали жителі міста.

У 1919 році прадіда Нестора Яланського Карпа Махна також вбили російські військові в Гуляйполі. Білогвардійські козаки російської добровольчої армії генерала Денікіна, які захопили місто, катували родича відомого громадського діяча. Його долю частково повторив загиблий від рук росіян Нестор Вікторович.

Ще одне життя, обірване ворожим ударом, є ще одним свідченням жорстокості війни.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині загиблого Нестора Вікторовича Яланського.